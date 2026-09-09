Neue Bestattungsmöglichkeiten bietet das im vergangenen Jahr beschlossene Landesgesetz. Es ermöglicht etwa Fluss- oder Tuchbestattungen, wenn das der Verstorbene gewollt hat.
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Die Urne im Eigenheim aufbewahren, Bestattungen im Fluss und Beisetzungen von Mensch und Tier nebeneinander – vieles ist durch das neue rheinland-pfälzische Bestattungsgesetz möglich geworden. Über die Einzelheiten wurde bereits in kommunalen Gremien – beispielsweise im Nassauer Stadtrat – diskutiert, außerdem gab es kürzlich eine Gesprächsrunde in der Dausenauer St.