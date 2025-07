Kaum hatten die Sommerferien begonnen, da zog es 31 Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren in die Turnhalle in Gutenacker. Sechs Betreuer freuten sich auf die Kinder. Die Ferienfreizeit des SV Gutenacker ist seit langen Jahren etwas Besonderes. Eine aufregende Zeit an den Ferientagen rund um die Sporthalle in Gutenacker. Es war die 23. Ferienfreizeit der Aktion „Ferien am Ort“.

Ein besonderer Ausflug zur Burg

All die strahlenden Gesichter und schönen Erlebnisse der Kinder und oft auch der Betreuer lassen sich schlecht beschreiben. Was sich wie eine Aufzählung der Programmpunkte anfühlt, lässt aber erahnen, wie abwechslungsreich und fantasievoll die Mannschaft für die Kinder das Programm zusammenstellte: Am Sonntag nach der Ankunft, dem Bettenrichten und dem Kennenlernkreis gab es Kuchen und Melone für alle. Dann standen die Hüpfburg oder Fußballspielen zur Auswahl. Wer es ruhiger mochte, konnte sich eine Tasche anmalen. Es regnete, jedoch die traditionelle Nachtwanderung fand statt.

Am Montag standen verschiedene Bastelaktionen auf dem Programm, wie Schilder malen oder Schwerter bauen. Dienstags führte der Tagesausflug zur Ehrenburg. Carlos begrüßte die Gruppe und teile sie in zwei Mannschaften ein: Die „Schlangen“ und die „Krähen“. Die Kinder konnten Brot backen, mit dem Bogen schießen, töpfern sowie die Burg erkunden. Alle bekamen als Geschenk ein Teil des Schatzes der Burg, einen kleinen Edelstein – und auf dem Heimweg Eis.

Lange Liste von Unterstützern

Am Mittwoch wurde mit dem Wagenbau für den Bartholomäusmarkt begonnen. Eine Gruppe Kinder zog mit Claudia Krieghoff aus Heidenrod los, um Spitzwegerich für eine Tinktur zu sammeln. Ein besonderes und lehrreiches Erlebnis für die Kinder und die Betreuer. Nachmittags kam Marco Muth, um mit den Kindern noch einmal Bogenschießen zu üben. Es gab auch einen Fußball-Parcour.

Nach einem Burgeressen bereiteten sich die Kinder und auch die Betreuer auf die Disco vor. Ein Höhepunkt der diesjährigen Ferienfreizeit des SV Gutenacker. Dieses Jahr mit DJ David und Christian Klöppel. Donnerstags bekamen die Kinder die „Ferien-am-Ort“-Shirts, und sie konnten das eine oder andere Bastelobjekt der vergangenen Tage endlich fertigstellen.

Als Betreuer waren Jennifer Gaede, Katja Heinemann-Wolf, Manuela Brenner, Amelie Wolf, Marvin Wörsdorfer, Dennis Habig im Einsatz. Peggy Hannig leitete einmal mehr die besondere Ferienfreizeit. Die Liste der Unterstützer der Veranstaltung ist lang: Marcel Würges, der für die Kinder gekocht hat. Aber auch Lars Denninghoff, Manuel Liguori, Matthias Lammert, Marcel Willig, die Feuerwehr Gutenacker, die Theatergruppe Kördorf, den Weihnachtsmarktverein Bremberg, Fahrzeugteile Gaede, Manfred Fischer, „Ghost Kitchen“ und Burghof sowie die Ortsgemeinde, die die Hüpfburg bereitgestellt hatte.