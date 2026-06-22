Nationalerbe Besondere Ehre für Dicke Eiche von Endlichhofen Mariam Nasiripour 22.06.2026, 17:00 Uhr

i Vor der "Dicken Eiche" hat die Gemeinde eine Sitzgruppe und eine Infotafel aufgestellt. Mariam Nasiripour

Bald hat Endlichofen ein eigenes Nationalerbe: Die Dicke Eiche wird als solches gekürt. Eine besondere Ehre für den Ort.

Die „Dicke Eiche“ am Ortseingang von Endlichhofen wird offiziell zum Nationalerbe-Baum Deutschlands gekürt. Die Auszeichnung wird von der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft (DDG) an Bäume verliehen, die eine nationale Bedeutung aufweisen. Das trifft auf den Baum in Endlichhofen auch zu, denn die Eiche hat einen Stammumfang von rund acht Metern und ist fast 500 Jahre alt.







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