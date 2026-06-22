Nationalerbe
Besondere Ehre für Dicke Eiche von Endlichhofen 
Vor der "Dicken Eiche" hat die Gemeinde eine Sitzgruppe und eine Infotafel aufgestellt.
Vor der "Dicken Eiche" hat die Gemeinde eine Sitzgruppe und eine Infotafel aufgestellt.
Mariam Nasiripour

Bald hat Endlichofen ein eigenes Nationalerbe: Die Dicke Eiche wird als solches gekürt. Eine besondere Ehre für den Ort.

Lesezeit 3 Minuten
Die „Dicke Eiche“ am Ortseingang von Endlichhofen wird offiziell zum Nationalerbe-Baum Deutschlands gekürt. Die Auszeichnung wird von der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft (DDG) an Bäume verliehen, die eine nationale Bedeutung aufweisen. Das trifft auf den Baum in Endlichhofen auch zu, denn die Eiche hat einen Stammumfang von rund acht Metern und ist fast 500 Jahre alt.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungUmwelt

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren