Bald hat Endlichofen ein eigenes Nationalerbe: Die Dicke Eiche wird als solches gekürt. Eine besondere Ehre für den Ort.
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Die „Dicke Eiche“ am Ortseingang von Endlichhofen wird offiziell zum Nationalerbe-Baum Deutschlands gekürt. Die Auszeichnung wird von der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft (DDG) an Bäume verliehen, die eine nationale Bedeutung aufweisen. Das trifft auf den Baum in Endlichhofen auch zu, denn die Eiche hat einen Stammumfang von rund acht Metern und ist fast 500 Jahre alt.