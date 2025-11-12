Unachtsamkeit des Angeklagten? Besitz von Flohmarktrevolver führt zu teurer Geldstrafe Thorsten Kunz 12.11.2025, 06:00 Uhr

i Eine Geldstrafe wurde vom Amtsgericht Diez verhängt, da ein Mann aus der VG Diez eine zum scharfen Revolver umgearbeitete Schreckschusspistole besitzt - ohne dies zu wissen, wie er angab. David-Wolfgang Ebener/dpa. picture alliance/dpa

Ein unbescholtener Mann und sachkundiger Waffenbesitzer aus der VG Diez kauft für 10 Euro auf dem Flohmarkt eine Schreckpistole. Doch diese war zu einem scharfen Revolver umgearbeitet worden. Für den Staatsanwalt ein Verstoß gegen das Waffenrecht.

Sein Faible für Schusswaffen hat einem 70-jährigen Pensionär aus der Verbandsgemeinde Diez jetzt eine Geldstrafe von 4800 Euro eingebracht. Beamte der Polizeiinspektion Diez hatten im Februar eine Kontrolle seines Waffenschranks durchgeführt. Dabei entdeckten sie neben den registrierten Langwaffen, für die der passionierte Sportschütze sowohl eine Waffenbesitzkarte als auch einen Kleinen Waffenschein vorweisen konnte, auch eine ...







Artikel teilen

Artikel teilen