Besitz von Flohmarktrevolver führt zu teurer Geldstrafe

Ein unbescholtener Mann und sachkundiger Waffenbesitzer aus der VG Diez kauft für 10 Euro auf dem Flohmarkt eine Schreckpistole. Doch diese war zu einem scharfen Revolver umgearbeitet worden. Für den Staatsanwalt ein Verstoß gegen das Waffenrecht.
Lesezeit 2 Minuten
Sein Faible für Schusswaffen hat einem 70-jährigen Pensionär aus der Verbandsgemeinde Diez jetzt eine Geldstrafe von 4800 Euro eingebracht. Beamte der Polizeiinspektion Diez hatten im Februar eine Kontrolle seines Waffenschranks durchgeführt. Dabei entdeckten sie neben den registrierten Langwaffen, für die der passionierte Sportschütze sowohl eine Waffenbesitzkarte als auch einen Kleinen Waffenschein vorweisen konnte, auch eine ...