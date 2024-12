Adventskonzert in St. Peter Besinnlicher Advent in St. Peter in Diez Thorsten Kunz 09.12.2024, 17:00 Uhr

i Der Kreml-Chor hatte zum Adventskonzert nach St. Peter in Diez geladen. Kunz Thorsten

Zu einem sehr gelungenen Adventskonzert hatte der Kreml-Chor Zollhaus nach St. Peter in Diez eingeladen. In der gut besuchten Kirche traten auch noch die Ensembles Vocal Girls und Principium Canti auf.

„Lieder, Freude, Lichterglanz“ war das Konzert überschrieben, zu dem der Kreml-Chor Zollhaus gemeinsam mit den Vocal Girls und Principium Canti aus Lindenholzhausen zum zweiten Advent in die St. Peter Kirche eingeladen hatte. Und genau so abwechslungsreich gestaltete sich diese kurzweilige Präsentation der drei Chöre für die Zuschauer in dem fast bis auf den letzten Platz besetzten Gotteshaus.

