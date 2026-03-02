Im Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau wurde über den Flächennutzungsplan gesprochen, dabei ging es auch kurz um ein Bauvorhaben in Bad Ems. Zu der Sitzung ist nun von der Unabhängigen Liste UL BEN eine Beschwerde eingelegt worden.
Das geplante Bauvorhaben zwischen der Alten Kemmenauer Straße und der Straße „Im Walme“ war Thema bei der Besprechung des Flächennutzungsplans im Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau. Dazu hat Uwe Bauer, der für die UL BEN Mitglied des Bad Emser Bauausschusses ist, nun eine Beschwerde an die Kommunalaufsicht gerichtet.