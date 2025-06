Eigentlich scheint der Zug abgefahren zu sein: Im Kreisausschuss hatte Landrat Jörg Dennighoff bereits am 2. Juni bekannt gegeben, der Abstufung der Kreisstraße (K) 31 bei Fachingen zugestimmt zu haben. Ein Schritt, der bei der Ortsgemeinde als neue Besitzerin der Straße auf viel Kritik stößt. Unter dem Motto Abstufung „K31? Nein!“ lud daher Kurt Trapp von der Wählergruppe Decker zu einem Ortstermin ein. Trapp sitzt dort im Bauausschuss. Der Einladung folgten unter anderem die Landtagsabgeordneten Matthias Lammert (CDU) und Manuel Liguori (SPD), Ortsbürgermeister Thorsten Riedel (SPD) und Vertreter der Grünen im Kreistag sowie der Betriebsleiter der Fachingen Heil- und Mineralbrunnen GmbH, Reinhard Stahl. Der Betrieb wickelt seinen gesamten Frachtverkehr über die K31 ab.

„Die Landesregierung prüft regelmäßig den Anpassungsbedarf.“

Das versichert die Landesregierung im Rahmen einer Antwort einer Kleinen Anfrage des Landtagsabgeordneten Matthias Lammert. Gleichzeitig sieht die Regierung aber offenbar keinen weiteren Gesetzgebungsbedarf.

„Bis zu 100 Lkw-Fahrten am Tag“ liefen über die bisherige Kreisstraße, sagte dann auch Kurt Trapp in seinem Eröffnungsvortrag. „Die 40-Tonner haben eine Höhe von 4 Metern und sind bis zu 18 Meter lang.“ Damit passen sie nicht durch die Fachinger Bahnunterführung und können daher auch alternativ die Straße hoch nach Birlenbach nutzen. Eine Vergrößerung der Unterführung scheiterte wiederum an dort liegenden Versorgungsleitungen und Kanälen, ergänzte der ehemalige Ortsbürgermeister Dieter Hörle. Er erinnerte sich noch an Zeiten, als ein Teil des Mineralwassers per Bahn transportiert wurde. „Wir hatten uns im vergangenen Jahr noch einmal mit der Möglichkeit befasst, die Ware mit der Bahn ab Limburg zu verschicken“, informierte Reinhard Stahl die Runde. Aber die Anforderungen der Bahn in Bezug auf Zuglänge und Zeitfenster sowie die immer noch bestehende „letzte Meile“ per Lkw hätten das Vorhaben unrentabel gemacht. Wie aber wirkt sich nun eine Herabstufung der K31 auf die Ortsgemeinde aus?

Hohe Kostenbelastung für Anwohner befürchtet

Vermutlich werden die Auswirkungen sich erst mal vor allem aufs Papier beschränken: Denn die laut Kurt Trapp vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) vorgesehene Hauptanbindung über die Birlenbacher Straße und die Schulstraße hin zur L318 ist wegen der erwähnten Bahnunterführung für Lkw ohnehin nicht nutzbar. „Im Zuge der Herabstufung wird die K31 vom LBM grundlegend saniert“, gab außerdem noch Manuel Liguori zu bedenken. Das heißt, die von Kevin Trapp veranschlagten rund 2,1 Millionen Euro an Ausbaukosten würden noch ein letztes Mal von Kreis und Land getragen. Da Birlenbach-Fachingen zwei Abrechnungsbezirke hat, müsste jedoch die nächste Sanierung in rund 30 Jahren „von einer kleinen Zahl Fachinger Bürgerinnen und Bürgern getragen werden“, befürchtet Trapp. Nach den aktuellen Berechnungen wären das bei einem durchschnittlichen Grundstück mit 500 Quadratmetern Fläche eine Belastung von 2.420 Euro. Für die Ortsgemeinde veranschlagt Trapp wiederum Kosten in Höhe von 1,7 Millionen Euro. „Als Folge sind höhere Gemeindesteuern zu erwarten.“ Was wiederum eine Ausnahmeregelung allein für Birlenbach-Fachingen angeht, zeigten sich die beiden Landtagsabgeordneten skeptisch: „Wahrscheinlich ist die Herabstufung der K31 juristisch wasserdicht“, vermutete Liguori. Daher plädierte auch Kurt Trapp für eine Reform des Gesetzes.

Mit einer Kleinen Anfrage hatte nun auch Matthias Lammert das Thema Kreisstraßenabstufung im Landtag noch einmal aufgegriffen. So wollte er von der Landesregierung wissen, ob es Überlegungen gibt, das Gesetz zu ändern. In der nun eingetroffenen Antwort macht die Regierung geltend, dass die bereits 2018 durchgeführte Anpassung zu einer Entlastung der Kommunen geführt habe. Denn seitdem müssen auch räumlich getrennte Ortsteile über eine Anbindung an das Kreisstraßennetz verfügen. „Die Landesregierung prüft regelmäßig den Anpassungsbedarf“, heißt es im Schreiben weiter. Die aktuelle Rechtslage in Rheinland-Pfalz sei aber vergleichbar mit der der übrigen Bundesländer. Aus Gründen der Gleichbehandlung sei es wichtig, bei der Umsetzung des Gesetzes einheitlich und konsequent vorzugehen: „Insofern drängt sich aktuell kein Gesetzgebungsbedarf“, so die Regierung.

Geplante Abstufungen von Kreisstraßen

Laut Auskunft der Landesregierung sind im Rhein-Lahn-Kreis folgende Abstufungen im Gespräch. Die K5 zwischen Winden und Weinähr mit 4755 Metern, dazu wurden Gespräche aufgenommen. Die K23 zwischen Laurenburg und Scheidt mit 2927 Metern, dazu wird gerade eine Abstufungsvereinbarung erstellt. Bei der K30 zwischen Altendiez und Heistenbach sind 1404 Meter betroffen und die Abstufungsvereinbarung steht vor dem Abschluss. In Bezug auf die K56 zwischen Allendorf und Berghausen (1427 Meter), die K65 zwischen Frücht und Nievern (4410 Meter) und die K84 zwischen Dahlheim und Prath (2238 Meter) wurden jeweils Gespräche aufgenommen.