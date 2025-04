Ein Bauernhof, ein neugeborenes Ferkel und eine außergewöhnliche Farbe – das sind die Zutaten für die bezaubernde Geschichte „Das grüne Schweinchen“ der Holzheimer Autorin Marianne Lahmer. Das Kinderbuch erzählt auf einfühlsame Weise von Mut, dem Anderssein und der Erkenntnis, dass jeder auf seine eigene Weise besonders ist.

Bereits die Geburt des kleinen Ferkels sorgt für Aufsehen: Es kommt grün zur Welt! Der Bauer, fasziniert von dieser Besonderheit, macht das ungewöhnliche Tier zur Attraktion des Hofes. Doch während Besucher und Nachbarn neugierig sind, fühlt sich das kleine Ferkel zunehmend unwohl. Es ist einsam und hat das Gefühl, nicht dazuzugehören. Niemand versteht, wie es sich fühlt – und das macht es traurig. Doch eines Tages fasst das grüne Schweinchen einen mutigen Entschluss: Es will sein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Was dann geschieht, ist eine berührende Wendung, die nicht nur das Leben des kleinen Ferkels verändert, sondern auch die Sichtweise aller Hofbewohner. Denn plötzlich erkennen sie, dass wahre Besonderheit nicht nur im Äußeren liegt, sondern in dem, was jeden einzigartig macht.

Marianne Lahmer, die als Mitglied der Künstlergruppe „Lahn-Artists“ bereits durch zahlreiche Kunstausstellungen und Publikationen in der Region bekannt ist, beweist mit diesem Werk ihr Gespür für einfühlsame Kindergeschichten. „Das grüne Schweinchen“ vermittelt jungen Leserinnen und Lesern eine wertvolle Botschaft: Anderssein ist keine Schwäche, sondern eine Stärke. Mit liebevollen Illustrationen und einer warmherzigen Erzählweise lädt das Buch Kinder dazu ein, sich mit Themen wie Identität, Selbstbewusstsein und Akzeptanz auseinanderzusetzen. Eine wundervolle Lektüre für die ganze Familie – und eine Hommage an den Mut, seinen eigenen Weg zu gehen.

Der Buchpreis beträgt 19,90 Euro. Erhältlich ist es in der Holzheimer Bücherei und bei Marianne Lahmer im Atelier in Holzheim, Schöne Aussicht 14.