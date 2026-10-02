Diskussion über Straße Bergstraße war erneut Thema in Emser Ausschuss Andreas Galonska 02.10.2026, 12:00 Uhr

i Nach einem asphaltierten und einem geschotterten Teil folgt in der oberen Bergstraße ein Feldweg, der auf Kosten der Stadt ausgebaut werden soll. Der restliche Teil der oberen Straße soll nun erstmalig erschlossen werden, was Kosten für die Anlieger mit sich bringt. Andreas Galonska

Nach einer Anliegerversammlung ging es nun in Bad Emser Ausschüssen wieder um die Bergstraße, in der die erstmalige Erschließung ansteht. Stadtbürgermeister Krügel rollte den Stand der Diskussion dazu auf.

Erst kürzlich ging es in einer Anliegerversammlung um den Ausbau der Bergstraße in Bad Ems, nun war das Vorhaben wieder Thema in einer gemeinsamen Sitzung des Haupt- und des Bauausschusses der Stadt. Dabei ging es um die Frage nach den Gründen für den Protest gegen das Vorhaben.







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