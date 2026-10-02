Nach einer Anliegerversammlung ging es nun in Bad Emser Ausschüssen wieder um die Bergstraße, in der die erstmalige Erschließung ansteht. Stadtbürgermeister Krügel rollte den Stand der Diskussion dazu auf.
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Erst kürzlich ging es in einer Anliegerversammlung um den Ausbau der Bergstraße in Bad Ems, nun war das Vorhaben wieder Thema in einer gemeinsamen Sitzung des Haupt- und des Bauausschusses der Stadt. Dabei ging es um die Frage nach den Gründen für den Protest gegen das Vorhaben.