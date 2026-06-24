Jahrgang mit 35 Mitgliedern
Berghausen wird ab 11. Juli zum Zentrum der Bornkerb
In diesem Jahr bildete sich erneut eine starke Kirmesgesellschaft. 35 junge Leute feiern die Bornkerb.
In diesem Jahr bildete sich erneut eine starke Kirmesgesellschaft. 35 junge Leute feiern die Bornkerb.
Uschi Weidner

Am 11. Juli startet die traditionelle Bornkerb. Diese feiern Berghausen, Dörsdorf und Eisighofen  als Mitglieder desselben Kirchspiels zusammen. Austragungsort ist diesmal Berghausen.

Lesezeit 2 Minuten
In diesem Jahr ist die Gemeinde Berghausen Zentrum der Bornkerb. Von Samstag, 11., bis Montag, 13. Juli, feiern die Bürger der Gemeinde zusammen mit den Bürgern der Nachbargemeinden und ihren Gästen. Laut Recherchen des Heimatforschers Manfred Keiling geht die der Tradition der Bornkerb wohl mit der Weihe der zweiten Kirche in Dörsdorf im Jahr 1305 einher.

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