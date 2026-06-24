Am 11. Juli startet die traditionelle Bornkerb. Diese feiern Berghausen, Dörsdorf und Eisighofen als Mitglieder desselben Kirchspiels zusammen. Austragungsort ist diesmal Berghausen.

In diesem Jahr ist die Gemeinde Berghausen Zentrum der Bornkerb. Von Samstag, 11., bis Montag, 13. Juli, feiern die Bürger der Gemeinde zusammen mit den Bürgern der Nachbargemeinden und ihren Gästen. Laut

Recherchen des Heimatforschers Manfred Keiling geht die der Tradition der Bornkerb wohl mit der Weihe der zweiten Kirche in Dörsdorf im Jahr 1305 einher.