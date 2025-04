Orgel, Klavier und Gitarre stehen bei einigen Highlights des Festivals „Gegen den Strom“ im Mittelpunkt von Konzerten, zu denen sich aber auch Prusten und Blubbern für die jungen Zuhörer gesellt. Hinzu kommen Lesungen und Vorträge über aktuelle politische Themen. Als besonders prominenter Gast wird im Oktober der Schauspieler Stefan Jürgens in Bad Ems auftreten.

Kulturassistentin Cornelia Meyer stellte im Gespräch mit unserer Zeitung das Programm des Festivals vor, das von Anfang Mai eine Fülle an interessanten Veranstaltungen im Angebot hat. „Gegen den Strom“ wird im Rahmen des Kultursommers Rheinland-Pfalz angeboten. Den Auftakt macht das Eröffnungskonzert „Von Musen und Helden bewegt“ am Sonntag, 4. Mai, um 18 Uhr im Bad Emser Kurtheater. Dabei werden die Mainzer Virtuosi mit Georgy Tchaidze am Piano Meisterwerke der Sololiteratur aufführen. Das Konzert schließt sich an die Arte Ems-Kunstausstellung an, bei der junge Musiker auf alte Meister treffen. „Gleich nach der Kunst kann man weiter zu unserem Eröffnungskonzert gehen“, regte Cornelia Meyer an. Größer könnte der Kontrast zum zweiten Angebot am Dienstag, 6. Mai, um 19 Uhr im Leifheit-Kulturhaus in Nassau kaum sein, denn dort geht es um eine Buchpräsentation des Journalisten Stephan Lamby zusammen mit einem Vortrag des Osteuropahistorikers Ignaz Lozo. Stephan Lamby wird aus seinem Buch „Dennoch sprechen wir miteinander“ vortragen, bei dem es darum geht, wie aus einem Familientreffen eine Reise in die Welt der Demagogen wurde.

i Mit großer Besetzung wereden das Landesjugendorchester und der Landesjugendchor gemeinsam im August auftreten. Laura Brichta

Schon am Samstag, 10. Mai, folgt um 19 Uhr im Leifheit-Kulturhaus der Auftritt des Münchener Gitarrentrios, das Tradition und Moderne miteinander verbindet. Britta Roscher und Dietmar Bertram sorgen am Samstag, 17. Mai, um 15 Uhr im Russischen Hof in Bad Ems für ein fröhliches Pusten, Prusten, Blubbern und Klappern bei einem Dschungelkonzert für Kinder von vier bis sieben Jahren. Am Sonntag, 18. Mai, steht in der Nassauer Johanneskirche der Organist Christian von Blohn um 18 Uhr mit Werken von Bach und Händel im Zentrum. „Christian von Blohn widmet das Konzert dem Orgelbauer Rowan West“, betont Cornelia Meyer. Der gebürtige Australier Rowan West (1953 bis 2023) war Orgelbauer im Ahrtal. Bei der Flutkatastrophe im Ahrtal wurde seine Werkstatt vollständig zerstört. Alle Veranstaltungen finden bei freiem Eintritt statt.

Alte Bekannte eröffnen den Reigen bei „Gegen den Strom“ im Juni. Vor kurzer Zeit waren An Erming mit ihren keltischen Klängen aus der Bretagne zu Gast im Limeskastell, nun kommen sie am Sonntag, 1. Juni, um 18 Uhr ins Nassauer Leifheit-Kulturhaus. „Dieses Konzert findet aus Anlass der 50-jährigen Partnerschaft zwischen Nassau und Pont Château in Frankreich statt“, hebt Cornelia Meyer hervor. Am Samstag, 14. Juni, ist um 18 Uhr in der Dausenauer St. Kastor-Kirche Zeit für Thomas Gimbel und Candens Lilium, die skurrile Figuren aus den Canterbury Tales zusammen mit Pilgermusik vorstellen. Cornelia Meyer weist besonders auf das Konzert am Sonntag, 22. Juni, um 18 Uhr in St. Barbara in Lahnstein hin. Rossinis Petite messe solonelle wird von einem Kammerchor mit Gesangssolisten unter der Leitung von Fabian Hemmelmann das Publikum begeistern. Sergey Belyavsky tritt dann am Samstag, 28. Juni, um 19 Uhr im Bad Emser Marmorsaal mit Stücken von Liszt, Bach, Rachmaninoff, Scriabin und Schumann auf (Eintritt: 20 Euro). Ein Orgelkonzert am Sonntag, 29. Juni, um 17 Uhr in St. Bartholomäus in Gackenbach, rundet das Programm des Monats Juni ab. Dabei wird der Nachwuchsorganist Jan Liebermann zu hören sein (Eintritt: 15 Euro).

i Im Oktober wird Schauspieler Stefan Jürgens mit einer Leseperformance im Rahmen von „Gegen den Strom" zu Gast sein. Katrin Nusterer

Im Juli und August zählen unter anderem der Auftritt der Emser Sinfonietta am Mittwoch, 2. Juli, in der Nassauer Stadthalle und das gemeinsame Konzert des Landesjugendorchesters und des Landesjugendchors Rheinland-Pfalz am Freitag, 15. August, um 19 Uhr im Bad Emser Kurtheater zu den Höhepunkten. Im Kurtheater wird „Mendelssohns Lobgesang“ zum Anlass des Kriegsendes vor 80 Jahren erklingen (Eintritt: 15 Euro). Im Bad Emser Marmorsaal wird sich am Samstag, 13, September, um 18 Uhr alles um eine kleine Liebesgeschichte bei der Jacques Offenbach Operetten-Gala drehen (Eintritt: 20 Euro). Um literarisch-musikalische Anstöße geht es am Mittwoch, 24. September, um 19 Uhr im Russischen Hof in Bad Ems. Dort tritt Lisa Strassberger zum Thema „Forever young oder: Wenn Bäume unsere Sehnsucht speichern könnten“ mit musikalischer Begleitung durch Michael Reuter auf.

Schauspieler (unter anderem Soko Wien), Kult-Comedian (RTL Samstag Nacht) und Nestroypreisträger Stefan Jürgens besucht Bad Ems am Montag, 6. Oktober, um 19.30 Uhr. Im Marmorsaal wird er die Leseperformance „Nenn‘ es Liebe“ zum Besten geben. Zum Erntedankfest geben die Spielleut Ranunculus zusammen mit dem Ensemble Stellaris am Samstag, 18. Oktober, um 17 Uhr in der Burg Nassau ein Konzert in mittelalterlichen Kostümen und den passenden Instrumenten. Den Abschluss des Programms werden Denis Wittberg und seine Schellack-Solisten schließlich am Samstag, 8. November, um 19 Uhr im Bad Emser Kurtheater übernehmen, wo man sich auf Klänge aus den 1920er-Jahren freuen kann.

Das umfangreiche Gesamtprogramm findet sich unter festival-gegen-den-strom.de im Internet.