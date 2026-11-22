Adventsstimmung im Gefängnis Beliebter Weihnachtsmarkt in JVA Diez zieht Besucher an Rolf-Peter Kahl 22.11.2026, 16:00 Uhr

i Die Mehrheit der externen Anbietern hatte an ihren Ständen ein weihnachtliches Angebot mit in die Gärtnerei gebracht. Rolf-Peter Kahl

Festliche Stimmung in ungewöhnlichem Rahmen: Der Weihnachtsmarkt der JVA Diez lockt mit handgefertigten Adventskränzen, Holzspielzeug aus der Werkstatt und stimmungsvollem Abendambiente. Ein Erlebnis für Groß und Klein.

Die Gärtnerei der Justizvollzugs- und Sicherungsverwahrungsanstalt (JVA) in Diez muss im Grunde keine Werbung machen. Bei den im Jahresverlauf angebotenen Märkten und Basaren kann sie seit Jahrzehnten auf einen treuen Besucherstamm zählen. Viele Kunden schätzen die hohe Qualität der angebotenen Waren und tragen sich die Veranstaltungstermine schon frühzeitig in ihre persönlichen Kalender ein.







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