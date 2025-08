Gefragt nach den bedeutendsten Vorsitzenden in der Geschichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) läge vielen Menschen wohl als erstes „Willy Brandt“ auf der Zunge – historisch interessierten Zeitgenossen kämen womöglich August Bebel oder Kurt Schumacher ins Gedächtnis. Doch was ist mit Otto Wels? Der gelernte Tapezierer aus Berlin stand der SPD immerhin ganze 14 Jahre lang von 1919 bis 1933 und somit die gesamte Dauer der Weimarer Republik über vor. Wels war 1920 maßgeblich an der Organisierung eines Generalstreiks zur Vereitelung des rechtsextremen Kapp-Putsches beteiligt und leitete nach 1933 bis zu seinem Tod 1939 die Exil-SPD, zunächst von Prag, nach der Zerschlagung der Tschechoslowakei durch Nazi-Deutschland von Paris aus.

„Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht.“

Otto Wels am 23. März 1933 im Reichstag

Noch mehr als mit diesen historischen Verdiensten ist der Name Otto Wels jedoch mit dem Datum des 23. März 1933 verbunden, dem Tag, an dem im deutschen Reichstag das sogenannte Ermächtigungsgesetz verabschiedet wurde. An diesem Tag war die sozialdemokratische Fraktion die einzige – die kommunistischen Reichstagsabgeordneten waren von den Nazis bereits größtenteils verhaftet oder ins Exil getrieben worden –, die gegen das Gesetz gestimmt hatte, das Hitler nun auch formell jene Macht zukommen lassen sollte, die die NSDAP faktisch bereits seit knapp zwei Monaten durch Gewalt und Terror innehatte. Wels begründete für seine Fraktion die Ablehnung des Ermächtigungsgesetzes und äußerte den berühmten Satz: „Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht.“ Unter welchem Druck Wels stand, verdeutlicht die Tatsache, dass er während seiner Rede eine Giftampulle für den Fall bei sich trug, dass die im Saal befindlichen, bewaffneten SA-Männer noch während der Plenarsitzung versuchen sollten, ihn zu verhaften.

„Altendiez möchte Otto Wels ehren, weil sein mutiger Widerstand gegen ein autoritäres Regime auch heute noch als Mahnmal für demokratische Werte und Zivilcourage steht.“

Petra Hofmann

In Altendiez soll nach dem Willen von Ortsbürgermeisterin Petra Hofmann nun bald eine Plakette an den Mut Otto Wels’ in dieser historischen Situation erinnern. „ Altendiez möchte Otto Wels ehren, weil sein mutiger Widerstand gegen ein autoritäres Regime auch heute noch als Mahnmal für demokratische Werte und Zivilcourage steht“, erklärt Petra Hofmann gegenüber dieser Zeitung.

In Zeiten, in denen nationalistische Tendenzen wieder an Boden gewännen, solle mit der Würdigung eines Mannes, der für seine Überzeugung unter großen, persönlichen Risiken eingestanden sei, ein Signal an die Bürger gesendet werden, dass die Verteidigung von Freiheit und Demokratie eine aktuelle Aufgabe bleibe, so Hofmann. „Dazu beabsichtigen wir eine Plakette an dem bereits vorhandenen Denkmal am Rathaus anzubringen. Einen genauen Termin gibt es noch nicht.“ Das Denkmal, von dem Hofmann spricht, ist ein Denkmal aus der Zeit des Deutschen Kaiserreiches, das zur Verherrlichung des Deutsch-Französischen Krieges 1871 errichtet und 1995 zu Ehren der Europäischen Einigung und der Deutsch-Französischen Freundschaft in ein Antikriegsdenkmal umgewidmet worden war.

Plakette oder doch eine Otto-Wels-Straße im Neubaugebiet?

Vonseiten des SPD-Ortsvereins Altendiez zeigte man sich auf Nachfrage unserer Zeitung jedoch überrascht und teilte mit, man wisse nichts über Pläne zur Anbringung einer Plakette zu Ehren Otto Wels’. Die Initiatoren des Vorschlages seien die beiden Altendiezer Ehrenbürger Theo Zwanziger und Robert Wiederstein, heißt es vonseiten der Ortsbürgermeisterin. Im Gespräch sei auch die Benennung einer Straße nach Otto Wels im Neubaugebiet. Dies sei aber erst zu prüfen und müsse zunächst im Rat besprochen werden. Die nächste Sitzung des Ortsgemeinderates Altendiez findet am 25. August statt.

Mit einer Otto-Wels-Straße befände sich der Ort indes in guter Gesellschaft: In Alzey, Berlin, Bremen, Brühl, Dortmund, Fürth, Göttingen, Hannover, Karlsruhe, Köln, Mainz, Neuss, Nürnberg, Oldenburg, Paderborn, Wetzlar, Wiesbaden, Wolfsburg, Worms und Würzburg sind Straßen, Plätze und Schulen nach Otto Wels benannt. In Freiburg im Breisgau wurde 2020 die Hindenburgstraße in Otto-Wels-Straße umbenannt.