Für die Umwelt im Einsatz Beispiel Geilnau: Was ein Klimaschutzpate tut Mariam Nasiripour 19.01.2026, 14:00 Uhr

i Katrin Eder (Mitte), Ministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität bei einem Rundgang auf der Streuobstwiese in Geilnau. Sie ist die Schirmherrin des Projekts. Thomas Kohl

Streuobstwiesen, Barfußwege, Mitfahrbänke: Das sind typische Projekte, die auch in kleinen Gemeinden etwas für den Klimaschutz tun können. Mittendrin: Thomas Kohl. Zumindest in Geilnau betreut er als ehrenamtlicher Klimaschutzpate alle Projekte.

Wenn Klimaschutz gelingen soll, dann müssen alle mitanpacken. Auf kommunaler Ebene gibt es neben den hauptamtlichen Klimaschutzmanagern auch den ehrenamtlichen Klimaschutzpaten. Im Rhein-Lahn-Kreis gibt es fünf bis acht Paten. Einer von ihnen ist Thomas Kohl aus Geilnau, der das Mandat bereits seit rund zwei Jahren hat.







Artikel teilen

Artikel teilen