Ilse Voigt geehrt Beim Malen vergisst sie Zeit und Raum Rolf-Peter Kahl 22.06.2026, 12:00 Uhr

i Das Geburtstagskind Ilse Voigt, 85, wurde vor wenigen Wochen durch ihre Heimatgemeinde Netzbach für ihr Lebenswerk geehrt. Rolf-Peter Kahl

Acryl, Aquarell, Öl: Ilse Voigt aus Netzbach kann alles. Die nun 85-Jährige liebt und lebt die Kunst und ist in der Region in Künstlerkreisen mehr als bekannt. Nun erhielt sie eine besondere Auszeichnung.

Die Malerin und Bildhauerin Ilse Voigt zählt zweifelsohne zu den engagiertesten, fleißigsten und kreativsten Köpfen der heimischen Künstlerszene. Jährliche Ausstellungen in und um ihr eigenes Anwesen sind legendär und viel besucht. Dafür wurde sie nun von ihrer Heimatgemeinde Netzbach geehrt.







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