Amtsgericht Diez Beim Hofgang getreten: Zehn Monate Haft Mariam Nasiripour 27.07.2026, 07:30 Uhr

i Laut Anklage ging es bei dem Streit zwischen den beiden Männern um Geldschulden. Till Kronsfoth

Beim Hofgang soll er einen Mitgefangenen getreten haben: Vor dem Diezer Amtsgericht musste sich ein Häftling der JVA Diez wegen einer Prügelei mit einem Mitgefangenen rechtfertigen. Der Angeklagte zeigte zunächst Reue, dies änderte sich.

Wegen seiner Uneinsichtigkeit wurde ein 39-jähriger Angeklagter vom Diezer Amtsgericht zu einer höheren Strafe verurteilt. Der wegen gemeinschaftlichen Mordes einsitzende Insasse der Justizvollzugsanstalt (JVA) Diez war wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt.







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