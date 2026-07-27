Amtsgericht Diez
Beim Hofgang getreten: Zehn Monate Haft
Laut Anklage ging es bei dem Streit zwischen den beiden Männern um Geldschulden.
Laut Anklage ging es bei dem Streit zwischen den beiden Männern um Geldschulden.
Till Kronsfoth

Beim Hofgang soll er einen Mitgefangenen getreten haben: Vor dem Diezer Amtsgericht musste sich ein Häftling der JVA Diez wegen einer Prügelei mit einem Mitgefangenen rechtfertigen. Der Angeklagte zeigte zunächst Reue, dies änderte sich.

Lesezeit 2 Minuten
Wegen seiner Uneinsichtigkeit wurde ein 39-jähriger Angeklagter vom Diezer Amtsgericht zu einer höheren Strafe verurteilt. Der wegen gemeinschaftlichen Mordes einsitzende Insasse der Justizvollzugsanstalt (JVA) Diez war wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungJustiz
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren