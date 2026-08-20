Programm steht Beim Heimatfest in Singhofen über den Wolken schweben Bernd-Christoph Matern 20.08.2026, 16:00 Uhr

i Ein Publikumsmagnet: Die Partyband Bayernmän sorgt beim traditionellen Frühschoppen montags wieder für Stimmung und ein volles Festzelt. Bernd-Christoph Matern

Das heimatfest ist über Singhofen hinaus eine feste Größe in der Region. Auch für dieses Jahr wird wieder orderntlich aufgefahren, um ein Wochenende lang die große Sause zu veranstalten. Das ist geplant.

Neues fortsetzen und Traditionelles wieder aufleben lassen – das verspricht sich der Fest- und Kulturausschuss der Ortsgemeinde Singhofen vom diesjährigen Heimatfest. Von Samstag, 12. bis Montag, 14. September soll es die Menschen wieder mit einem unterhaltsamen Programm unter den Einrichdom locken.







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