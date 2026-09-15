Singhofener Heimatfest Beim Frühschoppen drehen die Singhofener noch mal auf 15.09.2026, 14:31 Uhr

i Die fünf Vollblutmusiker der Bayernmän wussten, Stimmung und Menschen im vollen Singhofener Festzelt in Bewegung zu bringen. Bernd-Christoph Matern

Der Frühschoppen, mit dem das Singhofener Heimatfest traditionell endet, war einmal mehr ein echter Stimmungskracher. Leben in das Zelt brachte die Band Bayernmän.

Der Frühschoppen, mit dem das Singhofener Heimatfest traditionell endet, war einmal mehr ein echter Stimmungskracher. Zu verdanken ist das der Band Bayernmän, die nicht müde wurde, die Menschen im Festzelt bis zum Abend mitzureißen, zum Tanzen, Schunkeln und fröhlichen Feiern zu motivieren.







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