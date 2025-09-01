Es fehlt eigentlich nur noch der Adventskranz: Beim E-Chor des Marion-Dönhoff-Gymnasiums erklingen bereits Weihnachtslieder, denn die Gruppe probt für ein traditionsreiches wie anspruchsvolles Festivalformat. Ein Probenbesuch.

Typisch E-Chor: Er ist seiner Zeit mal wieder weit voraus. Mitten im August singt das als Elternchor gegründete, aber schon bald um Ehemalige und Externe erweiterte Ensemble des Lahnsteiner Marion-Dönhoff-Gymnasiums „Es ist ein Ros entsprungen“. Klingt irgendwie ziemlich nach Weihnachten – und soll es auch. Der E-Chor probt für sein großes Adventskonzert, das er im November und Dezember gleich vier Mal im Rhein-Lahn-Kreis, Westerwaldkreis und Kreis Mayen-Koblenz aufführen wird.

Nicht irgendein Adventskonzert, wohlgemerkt: „Festival of Nine Lessons and Carols“ (Fest der neun Lesungen und Weihnachtslieder) nennt sich dieses besondere Format, für das der E-Chor noch Projektsängerinnen und vor allem -sänger sucht. „Wir brauchen Männer!“, ist am jüngsten Probenabend, an dem überschaubare sechs Tenöre und Bässe mitsingen, vor allem von den Damen des Chors zu hören.

Format reicht bis ins Jahr 1880 zurück

Er habe Lust gehabt, etwas Neues mit seinen Sängerinnen und Sängern einzustudieren, berichtet Winfried Kahl, der den E-Chor seit ziemlich genau einem Jahr leitet. Wobei das „Festival of Nine Lessons and Carols“ in Deutschland zwar etwas Neues sein mag, jenseits des Ärmelkanals aber auf eine lange, bis ins Jahr 1880 reichende Tradition zurückblickt. „In England ist das Festival fester Bestandteil der Weihnachtszeit und wird sogar im Rundfunk und im Fernsehen live übertragen“, sagt Kahl und erklärt: „Der Ablauf des Konzerts beinhaltet neun kurze Bibellesungen, die den Zusammenhang der Prophezeiungen aus dem Alten Testament mit der Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium deutlich machen und somit das schriftliche Fundament des Christentums offenlegen. Zwischen den Lesungen werden textlich passende Advents- und Weihnachtslieder gesungen, die – bis auf das Anfangs- und das Schlussstück – frei wählbar sind.“

Insgesamt 16 Chorlieder, darunter sehr bekannte wie „Oh Bethlehem, du kleine Stadt“ oder „Go, tell it on the mountain“, aber auch nicht ganz so bekannte wie etwa „Woyaya“ oder „Der Zug der Könige“ werden in der Lahnsteiner Festivalversion zu hören sein. Dazwischen können sich die Konzertbesucher auf kurze, von „Adam“ bis zum „Johannes-Mysterium“ reichende Bibellesungen freuen. Und natürlich auf die Solo-Beiträge: Neben Sopranistin Claudia Kahl wird ein aus Claudia und Winfried Kahl sowie Bettina und Wolfgang Kemp bestehendes Soloquartett diesem aller Voraussicht nach außergewöhnlichen Konzert eine weitere Facette hinzufügen. Apropos Wolfgang Kemp: Er hat den E-Chor früher selbst geleitet – und Winfried Kahl gerade eben noch beim nach Stimmen getrennten Proben unterstützt.

„Atmen, atmen, atmen.“

Chorleiter Winfried Kahl feilt mit seinen Sängerinnen und Sängern für den perfekten Auftritt

Jetzt geht’s aber im Plenum weiter. Logisch: Auch wenn sich der Gesang für normalsterbliche Ohren schon nahezu perfekt anhört, gibt es natürlich immer noch die eine oder andere Feinheit, an der zu feilen sich lohnt. „Atmen, atmen, atmen, sonst kommt ihr nachher nicht mehr durch“ oder „Ihr dürft nach dem langen O nicht aufhören – das ist tödlich für den Rhythmus“, kommentiert Winfried Kahl, der sich genau wie die 35 Aktiven auf weitere Projektteilnehmer freut. Übrigens: Sieben Sängerinnen haben den Weg hierher schon gefunden und, so wie’s ausschaut, bisher noch nicht bereut.

Die Aufführungstermine des Lahnsteiner „Festivals of Nine Lessons and Carols“ sind am Sonntag, 30. November, um 16.30 Uhr in der evangelischen Kirche Oberlahnstein, am Montag, 1. Dezember, um 18.30 Uhr in der evangelischen Kirche Winningen, am Sonntag, 7. Dezember, um 16.30 Uhr in der evangelischen Pauluskirche Montabaur und am Montag, 8. Dezember, um 18.30 Uhr in der evangelischen Erlöserkirche Neuhäusel. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Chor sucht weitere Sänger

Für alle, die Lust haben mitzusingen: Die Proben finden montags abends von 19 bis 21 Uhr im Marion-Dönhoff-Gymnasium in Lahnstein statt. Vom 13. bis 20. Oktober macht der Chor Herbstferien, und für Samstag, 15. November, ist ein ganztägiger Probentag geplant. Kontakt: Gabriele Theis, Telefon 0163/4415889, E-Mail E_Chor@web.de