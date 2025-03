Der Boys’ Day ist ein Aktionstag, an dem Jungen Berufe kennenlernen können, in denen normalerweise überwiegend Frauen arbeiten. Auch im Rhein-Lahn-Kreis werden Praktikanten gesucht. Der Tag kann für alle Seiten ein Gewinn sein.

Seit 2001 gibt es in Deutschland den Girls’ Day, ein Aktionstag, der Mädchen und Frauen motivieren soll, Berufe aus den Bereichen Handwerk, Technik, Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik und Forschung zu ergreifen. Vor zehn Jahren dann kam der Boys’ Day hinzu, der Jungen die Möglichkeit bietet, Berufe kennenzulernen, in denen ansonsten überwiegend Frauen arbeiten. Zum Beispiel als Erzieher in einer Kita. Oder als Pfleger in der Altenpflege. Doch viele Stellen, die auf dem Portal des Jungen-Zukunftstages (www.boys-day.de) für den 3. April angeboten werden, sind noch unbesetzt. Auch im Rhein-Lahn-Kreis. Doch auch auf den letzten Metern kann man sich noch anmelden.

In der Pflege gibts noch viele freie Plätze

„Wir finden den Aktionstag wirklich gut, denn er hilft dabei, Vorurteile bei jungen Menschen gegenüber Berufen in der Pflege abzubauen“, sagt Matthias Weise, der Residenzleiter von Pro Seniore in Lahnstein. „Pflege macht Spaß“ lautet die Überschrift für das Tagespraktikum, welches die Einrichtung im Stadtteil Oberlahnstein für den 3. April ausgeschrieben hat. Theoretisch gibt es 15 freie Plätze, in fünf verschiedenen Workshops will man den Jugendlichen ermöglichen, einen Teil der Aufgaben in der Pflege kennenzulernen.

„Wir zeigen Dir, welche Möglichkeiten und welche Aufstiegsmöglichkeiten es im Bereich der Pflege gibt“, wirbt die Einrichtung. „Erhalte einen Einblick, wie es alten Menschen geht.“ Das Angebot für das Praktikum am Boys’ Day richtet sich an Jungen ab 15 Jahren. Matthias Weise hofft, dass sich auf den letzten Metern noch Jugendliche anmelden. „Im vergangenen Jahr haben wir wirklich gute Erfahrungen damit gemacht.“ So habe man Teilnehmer gewinnen können, die im Anschluss ein längeres Praktikum absolviert haben. „Der Zugang zur Altenpflege wird durch einen solchen Aktionstag erleichtert“, zeigt sich Weise überzeugt. Und so hofft der Residenzleiter in den kommenden Tagen noch auf Bewerbungen von Jugendlichen, die sich einen persönlichen Eindruck von der Arbeit in diesem krisensicheren Berufsfeld verschaffen möchten.

„Wer in die Berufe Heilerziehungspfleger, Erzieher oder Sozialarbeiter reinschnuppern möchte, ist bei uns richtig.“

Patricia Seibel von der Stiftung Scheuern

Auch in Nassau werden am Boys’ Day Tagespraktika im sozialen Bereich geboten: „Ein Tag als Erzieher“ bietet die dortige Stiftung Scheuern. „Wir haben jedes Jahr einige Anfragen“, sagt Patricia Seibel vom Personalmanagement der Stiftung. Die Einrichtung der Behindertenhilfe ist ebenfalls auf der offiziellen Internetseite registriert, wo interessierte Jungs und Mädchen gezielt nach Plätzen für den Girls’ und den Boy’s Day suchen können. „Wer in die Berufe Heilerziehungspfleger, Erzieher oder Sozialarbeiter reinschnuppern möchte, ist bei uns richtig“, betont Seibel.

Die gute Nachricht für den 3. April aus Nassau: Für alle drei Berufe haben sich bereits Jungs angemeldet. Sie werden an dem Tag Einblicke in unterschiedliche Bereiche der Stiftung Scheuern erhalten. Die Stiftung ist eine Einrichtung der Behindertenhilfe und setzt sich dafür ein, dass Erwachsene, Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung, psychischer Erkrankung und erworbener Hirnschädigung am gesellschaftlichen Leben teilhaben können und ein selbstbestimmtes Leben führen.