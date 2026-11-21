Wirtschaft im Blauen Ländchen Bei Netzwerktreffen liegt Fokus auf Klimaschutz Mariam Nasiripour 21.11.2026, 17:00 Uhr

i Das diesjährige Unternehmernetzwerk der VG und des Gewerbevereins Nastätten fand in den Räumen der Naspa statt. Das Hauptaugenmerk lag in diesem Jahr auf den Themen Finanzen und Klimaschutz. Mariam Nasiripour

Beim Unternehmernetzwerk in Nastätten stand Klimaschutz im Mittelpunkt. Bürgermeister Jens Güllering kündigte Energie‑ und Infrastrukturvorhaben an, die Wirtschaft, Ehrenamt und regionale Wertschöpfung im Blauen Ländchen verbinden sollen.

Das dritte Unternehmernetzwerk der Verbandsgemeinde (VG) Nastätten in Kooperation mit dem Gewerbeverein Nastätten und Umgebung fand in diesem Jahr in kleinerem Rahmen in der Naspa-Geschäftsstelle in der Römerstraße statt. VG-Bürgermeister Jens Güllering berichtete den anwesenden Vertretern aus Gewerbe, Handel und Wirtschaft von der Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Nastätten.







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