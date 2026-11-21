Beim Unternehmernetzwerk in Nastätten stand Klimaschutz im Mittelpunkt. Bürgermeister Jens Güllering kündigte Energie‑ und Infrastrukturvorhaben an, die Wirtschaft, Ehrenamt und regionale Wertschöpfung im Blauen Ländchen verbinden sollen.
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Das dritte Unternehmernetzwerk der Verbandsgemeinde (VG) Nastätten in Kooperation mit dem Gewerbeverein Nastätten und Umgebung fand in diesem Jahr in kleinerem Rahmen in der Naspa-Geschäftsstelle in der Römerstraße statt. VG-Bürgermeister Jens Güllering berichtete den anwesenden Vertretern aus Gewerbe, Handel und Wirtschaft von der Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Nastätten.