Detlef und Mariateresa Müller feiern ihre Diamantene Hochzeit – 60 Jahre voller Liebe, Erinnerungen und gemeinsamer Wege. Geheiratet wurde 1965 in Hattersheim, heute lebt das Ehepaar seit mehr als drei Jahrzehnten glücklich in Miehlen.

Es herrschte heißes Wetter, so wie den ganzen Monat hindurch, als Detlef und Mariateresa Müller am 8. Juli 1965 in Hattersheim geheiratet haben. Daran erinnern sich beide heute in ihrem Haus in Miehlen, da die Diamantene Hochzeit ansteht. Einige Komplikationen erforderten Geduld: Die Braut musste lange auf Papiere aus Italien warten, die sie auf dem Standesamt benötigte, weil sie noch nicht volljährig war. Zur Welt kam sie 1944 in Bergamo, ihr in Frankfurt geborener Mann ist zwei Jahre älter.

Eine Wette um einen Kasten Bier

Die Tochter einer Italienerin und eines deutschen Soldaten hatte Großeltern in Modena und in Hattersheim. Dass ihr Vater außer einem Mietwagen-Unternehmen eine Gaststätte besaß, ebnete den Weg zueinander. Als junger Mann habe man nach interessanten Lokalen Ausschau gehalten, sagt Detlef Müller. So wurde er auf Mariateresa aufmerksam. „Wir haben um einen Kasten Bier gewettet, dass ich sie bekomme“, schildert er eine Absprache mit seinen Freunden. Neben dem Gerstensaft hat er bisher 60 Jahre Ehe gewonnen.

Eineinhalb Jahre dauerte es vom Kennenlernen bis zur Trauung. Die erlebte Mariateresa hochschwanger, bereits 16 Tage später wurde die gemeinsame Tochter Angelika geboren. Sie feiert die Diamanthochzeit ebenso mit wie zwei Enkelkinder. Detlef und Mariateresa Müller bekamen später außerdem einen Sohn, der allerdings vor wenigen Jahren verstorben ist. Die kirchliche Hochzeit – er ist evangelisch, sie katholisch – wurde übrigens mit der Taufe der Tochter zusammengelegt in einer evangelischen Kirche.

Umzug aufgrund der hohen Immobilienpreise

Gewohnt hat die junge Familie zunächst in Hattersheim, Hofheim und Steinbach bei Oberursel. Auf der Suche nach einem eigenen Haus wurden die Kreise immer weiter gezogen wegen der hohen Immobilienpreise im Rhein-Main-Gebiet, bis man sich in Miehlen umsah. Von zwei angebotenen Objekten erschien das in der Hauptstraße als zu sehr vom Verkehr belastet. Von der Umgehungsstraße wurde übrigens seinerzeit schon gesprochen. Die ruhige Mittelstraße gefiel Mariateresa und Detlef Müller besser. Dort ist das Ehepaar seit nunmehr 33 Jahren daheim. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, sagen sie heute zu Haus und Umgebung.

Weit waren jedoch in der Folge die Wege zur Arbeit. Detlef Müller war als selbstständiger Mechaniker-Meister in Bad Soden tätig, seine Frau in Modegeschäften in Frankfurt und dann in Wiesbaden. „In Miehlen sind wir sehr gut aufgenommen worden“, ihrerseits gingen die Müllers auf die Leute zu und engagieren sich in vielen Vereinen und in der FWG. Er war zum Beispiel Schriftführer im früheren Heimatverein. Zugleich ging es in den vergangenen Jahren bei Reisen gerne aus Miehlen und dem Mühlbachtal in die Welt hinaus bis nach Kapstadt, Kenia, die Karibik, die Türkei oder nach Norwegen.