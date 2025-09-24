Diamantene Hochzeit Bei der Fastnacht ins gemeinsame Glück getanzt Mariam Nasiripour 24.09.2025, 06:00 Uhr

i Angelika und Rudolf Fuchs auf der Couch in ihrem Wohnzimmer. Sie feiern heute ihre Diamantene Hochzeit und wünschen sich ein schönes, langes Leben. Mariam Nasiripour

Nach einem ersten Treffen bei der Arbeit funkte es zwischen Angelika und Rudolf Fuchs bei der Fastnacht. 1965 wurde geheiratet, nun blicken die Rettershainer auf viele gemeinsame Jahre zurück und feiern ihre Diamantene Hochzeit.

„Es war Liebe auf den zweiten Blick“, erinnert sich Angelika Fuchs aus Rettershain. Nach der ersten Begegnung auf der Arbeitsstelle der 77-Jährigen im Kindererholungsheim, wo Rudolf Fuchs als Handwerker tätig war, sahen sich die beiden auf der Fastnacht wieder.







