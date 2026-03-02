Von der Knusperstange bis zur digitalen Absatzplanung: Die Limburger Großbäckerei Schäfer setzt bei 160.000 Brötchen täglich auf modernste Technik. Während Azubis das Handwerk traditionell lernen, berechnet eine KI bereits den Kuchenhunger der Kunden.
Lesezeit 5 Minuten
Große Kessel mit Teig, Förderbänder, auf denen Backwaren transportiert werden, Kammern, in denen die frischen Teige ruhen und gekühlt werden, und überall kleine und größere Gruppen von Mitarbeitern: Sie tragen Bäckerhosen mit feinen Karos, weiße Haarnetze, weiße T-Shirts, auf den hinten „Wir lieben lecker" steht, und arbeiten an Tischen und Maschinen, um den Teig weiter bearbeiten zu können, damit am nächsten Tag in den inzwischen 224 Filialen ...