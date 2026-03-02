High-Tech in der Backstube Bei Bäcker Schäfer in Limburg plant eine KI die Brötchen Stefan Dickmann 02.03.2026, 14:45 Uhr

i Fastnacht ist zwar vorbei, aber der "närrische Berliner", belegt mit Smarties, schmeckt auch noch nach Aschermittwoch: eine Mitarbeiterin der Bäckerei Schäfer am Produktionsband. Stefan Dickmann

Von der Knusperstange bis zur digitalen Absatzplanung: Die Limburger Großbäckerei Schäfer setzt bei 160.000 Brötchen täglich auf modernste Technik. Während Azubis das Handwerk traditionell lernen, berechnet eine KI bereits den Kuchenhunger der Kunden.

Große Kessel mit Teig, Förderbänder, auf denen Backwaren transportiert werden, Kammern, in denen die frischen Teige ruhen und gekühlt werden, und überall kleine und größere Gruppen von Mitarbeitern: Sie tragen Bäckerhosen mit feinen Karos, weiße Haarnetze, weiße T-Shirts, auf den hinten „Wir lieben lecker" steht, und arbeiten an Tischen und Maschinen, um den Teig weiter bearbeiten zu können, damit am nächsten Tag in den inzwischen 224 Filialen ...







