Diez nach der Wahl Beherztes Handeln der Bundespolitik erwartet Johannes Koenig

Till Kronsfoth 26.02.2025, 06:00 Uhr

i Die Diezer Stadtbürgermeisterin Annette Wick (rechts) stattete bei der Bundestagswahl dem Wahllokal gegenüber vom Rathaus einen Besuch ab. Uli Pohl

Deutschland hat gewählt und in Diez machen sich Kommunalpolitiker Gedanken, was die Ergebnisse für die politische Kultur bedeuten. Einigkeit besteht darin, dass die Bundespolitik schnell „liefern“ muss.

Gut zwei Tage nach der Bundestagswahl gab es nun auch für die politischen Aktiven in der Verbandsgemeinde (VG) und in der Stadt Diez Gelegenheit, die Wahlergebnisse von Sonntag sacken zu lassen. Wie aber wurde nun abgestimmt? In der VG Diez entsprach das Unionsergebnis weitgehend jenem auf Bundesebene.

