Lärm durch Fahrradfahrer
Behelfsbrücke in Diez bringt Anwohner auf Barrikaden
„Bitte Absteigen!“: Betonblöcke sollen Radfahrer dazu bewegen, dass Fahrrad über die Behelfsbrücke zwischen der Bad Dübener Stra
„Bitte Absteigen!“: Betonblöcke sollen Radfahrer dazu bewegen, dass Fahrrad über die Behelfsbrücke zwischen der Bad Dübener Straße und dem Schläferweg in Diez zu schieben.
Johannes Koenig

Die wegen des Brückenneubaus in der Diezer Bismarckstraße eingerichteten Umleitungen sorgen für Irritationen. Zudem beklagten Anwohner der Bad Dübener Straße Lärm durch Radfahrer, die die dortige Behelfsbrücke überquerten.

Lesezeit 2 Minuten
Die Verkehrsumleitungen rund um den Neubau der Aarbrücke in der Bismarckstraße bewegen die Gemüter. Besonders die Anwohner der Straße „Am Geisenberg“ und der Brückenstraße stehen im Mittelpunkt der Debatte. Sie kritisieren den deutlich gestiegenen Autoverkehr und die überhöhten Geschwindigkeiten mancher Fahrer.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren