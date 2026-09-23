Lärm durch Fahrradfahrer Behelfsbrücke in Diez bringt Anwohner auf Barrikaden Johannes Koenig 23.09.2026, 20:00 Uhr

i „Bitte Absteigen!“: Betonblöcke sollen Radfahrer dazu bewegen, dass Fahrrad über die Behelfsbrücke zwischen der Bad Dübener Straße und dem Schläferweg in Diez zu schieben. Johannes Koenig

Die wegen des Brückenneubaus in der Diezer Bismarckstraße eingerichteten Umleitungen sorgen für Irritationen. Zudem beklagten Anwohner der Bad Dübener Straße Lärm durch Radfahrer, die die dortige Behelfsbrücke überquerten.

Die Verkehrsumleitungen rund um den Neubau der Aarbrücke in der Bismarckstraße bewegen die Gemüter. Besonders die Anwohner der Straße „Am Geisenberg“ und der Brückenstraße stehen im Mittelpunkt der Debatte. Sie kritisieren den deutlich gestiegenen Autoverkehr und die überhöhten Geschwindigkeiten mancher Fahrer.







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