Buchautor zu Gast am Johnny Begegnungen und Gespräche statt Erinnerungskultur 27.11.2024, 15:00 Uhr

Er vermisst bei vielen Landsleuten ein kompromissloses Eintreten für deutsche Juden: Buchautor Professor Dr. C. Bernd Sucher war kürzlich am Lahnsteiner Johannes-Gymnasium zu Gast.

„Es stimmt, es gibt Synagogen, viele Erinnerungsorte und jüdische Museen. Aber wir haben kein lebendiges und unbedrohtes Miteinander von Juden und Nicht-Juden in Deutschland." Dies war eine der Kernaussagen des Buchautors Professor Dr. C. Bernd Sucher während eines Vortrags in der Aula des Lahnsteiner Johannes-Gymnasiums.

