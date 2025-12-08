Bildergeschichten für Ältere Bechelner bringt Senioren klassische Comics näher Andreas Galonska 08.12.2025, 11:00 Uhr

i Stefan Schippers vor einem Teil seiner Comicsammlung mit den beiden Bänden "Asterix, der Gallier" auf deutsch und französisch. Daraus hat er bereits Senioren vorgelesen und dabei auch einige Hintergründe erläutert. Andreas Galonska

Stefan Schippers aus Becheln hat nicht nur eine Vorliebe für klassische Comics, er stellt die Geschichten auch gerne älteren Menschen vor. Der ehemalige Lehrer tritt dabei als Comicerzähler in Seniorenheimen auf.

Asterix und Obelix kennt jeder, aber sie sind nur ein kleiner Teil der vielen fantasievollen Comics, die französische und belgische Texter und Zeichner über Jahrzehnte ins Leben gerufen haben. Der frühere Lehrer und Schulleiter Stefan Schippers aus Becheln liebt die klassischen Geschichten, mit denen er gerne als Comicerzähler ältere Menschen unterhält.







