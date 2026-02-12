Wieso wurden die Beatles so erfolgreich? Einer, der es weiß, ist Experte Werner Köhler. Er war nun in Gemmerich zu Gast und erzählte – multimedial und musikalisch unterstützt – die Geschichte der Band. Paul McCartney traf er sogar persönlich.
„Das ist ja fast besser als an Weihnachten." Nicht nur Pfarrerin Nicole Wiehler staunte, wie viele Beatles-Fans jüngst den Weg in die Gemmericher Kirche fanden. Mehrmals hieß es: zusammenrücken, zusätzliche Stühle aufstellen und Platz schaffen für all jene, die der gemeinsamen Einladung der evangelischen Kirchengemeinde und des Gemmericher Beatles-Museum gefolgt waren.