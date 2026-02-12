Vortrag in Gemmerich Beatles-Experte hat Paul McCartney mehrmals getroffen Ulrike Bletzer 12.02.2026, 14:00 Uhr

i In der Kirche in Gemmerich hielt der Beatles-Experte Werner Köhler, der Paul McCartney mehrfach persönlich getroffen hat, einen spannenden Vortrag über die erfolgreichste Band der Musikgeschichte. Ulrike Bletzer. Bletzer Ulrike

Wieso wurden die Beatles so erfolgreich? Einer, der es weiß, ist Experte Werner Köhler. Er war nun in Gemmerich zu Gast und erzählte – multimedial und musikalisch unterstützt – die Geschichte der Band. Paul McCartney traf er sogar persönlich.

„Das ist ja fast besser als an Weihnachten." Nicht nur Pfarrerin Nicole Wiehler staunte, wie viele Beatles-Fans jüngst den Weg in die Gemmericher Kirche fanden. Mehrmals hieß es: zusammenrücken, zusätzliche Stühle aufstellen und Platz schaffen für all jene, die der gemeinsamen Einladung der evangelischen Kirchengemeinde und des Gemmericher Beatles-Museum gefolgt waren.







