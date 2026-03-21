Nach Verzögerungen zuletzt Baustelle: Oberer Charweg bald wieder befahrbar Tobias Lui 21.03.2026, 06:00 Uhr

i Bald ist wieder freie Fahrt: Das Ende der Baustelle Ecke Rheinhöhenweg/Oberer Charweg rückt näher. Tobias Lui

Nicht nur die Anwohner des Oberen Charweg im Stadtteil Oberlahnstein ächzen seit Wochen über die Baustelle vor ihrer Tür. Doch es gibt gute Nachrichten: Ende kommender Woche sollen die Arbeiten zum Bau einer Wassertransportleitung abgeschlossen sein.

Nach einigen Verzögerungen zuletzt hat die Installation einer neuen Wassertransportleitung im Oberen Charweg im Stadtteil Oberlahnstein in den vergangenen Tagen wieder Fahrt aufgenommen: Der mehrere Meter tief Bohrkanal konnte endlich verfüllt werden.







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