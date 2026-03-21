Nach Verzögerungen zuletzt
Baustelle: Oberer Charweg bald wieder befahrbar
Bald ist wieder freie Fahrt: Das Ende der Baustelle Ecke Rheinhöhenweg/Oberer Charweg rückt näher.
Bald ist wieder freie Fahrt: Das Ende der Baustelle Ecke Rheinhöhenweg/Oberer Charweg rückt näher.
Tobias Lui

Nicht nur die Anwohner des Oberen Charweg im Stadtteil Oberlahnstein ächzen seit Wochen über die Baustelle vor ihrer Tür. Doch es gibt gute Nachrichten: Ende kommender Woche sollen die Arbeiten zum Bau einer Wassertransportleitung abgeschlossen sein.

Lesezeit 2 Minuten
Nach einigen Verzögerungen zuletzt hat die Installation einer neuen Wassertransportleitung im Oberen Charweg im Stadtteil Oberlahnstein in den vergangenen Tagen wieder Fahrt aufgenommen: Der mehrere Meter tief Bohrkanal konnte endlich verfüllt werden.

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