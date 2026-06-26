Hahnstätten Baustelle Bahnhofstraße: Es geht weiter Uli Pohl 26.06.2026, 12:00 Uhr

i Seit Wochen herrscht Stillstand bei den Bauarbeiten in der Bahnhofstraße. Jetzt scheint Bewegung in die noch ausstehenden Arbeiten zu kommen. Uli Pohl

Baufortschritt und Qualität der Ausführung gefallen den Auftraggebern einer Baumaßnahme in Hahnstätten nicht. Deshalb tut sich hier seit Wochen nichts. Nun gab es Gespräche zwischen den Beteiligten.

Es kommt wohl Bewegung in den Stillstand rund um die Baustelle in der Bahnhofstraße in Hahnstätten und der Kreisstraße zwischen Hahnstätten und Netzbach. Letztere ist bereits seit Beginn des Jahres für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Zwar ist die Fahrbahn asphaltiert, doch konnte die Strecke zwischen Hahnstätten und Netzbach aufgrund vorhandener Mängel bisher vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Diez nicht abgenommen werden.







Artikel teilen

Artikel teilen