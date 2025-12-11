Bauprojekte prägen in der VG Loreley den Haushalt 2026

Millionenprojekte, Pflichtaufgaben und freiwillige Leistungen prägen den Haushalt der VG Loreley. Während Großprojekte vorankommen, warten aber auch Unbekannte im nächsten Jahr auf die Verwaltung.
Lesezeit 5 Minuten
Verwaltungsneubau in St. Goarshausen und Bau einer neuen Feuerwehr in St. Goarshausen, Hallenbadsanierung, Investitionen in unterschiedliche Maßnahmen an verschiedenen Schulen, aber auch in den Tourismus und die Sicherheit der Menschen: Viele Projekte des nun ablaufenden Jahres werden die Verbandsgemeinde (VG) Loreley auch im nächsten Jahr weiter begleiten.