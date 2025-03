Erneut war ein Wohnbauvorhaben Thema in Bad Ems, wo sich der Bauausschuss der Stadt mit dem Antrag befasste. Dazu kamen einige Fragen auf, die sich vor allem um die Parksituation drehten. Letztlich fand das Projekt aber doch die Zustimmung der Mehrheit.

Vor der Besprechung des Themas wurde zunächst in nicht öffentlicher Beratung beschlossen, dass Ausschussmitglied Uwe Bauer (Unabhängige Liste, UL BEN) nicht an der Abstimmung teilnehmen darf. Nach dem Ende der nicht öffentlichen Besprechung stellte Bodo Wieseler (FDP) eine erste Frage nach den Parkplätzen. Wenn die geplante Sanierung der Bad Emser Jugendherberge – sie befindet sich in unmittelbarer Nähe – erfolgt, dann könnte ein Chaos bei der Stellplatzsuche entstehen. Stadtbürgermeister Oliver Krügel (CDU) erklärte das Thema als zunächst nachrangig, es werde aber auf jeden Fall berücksichtigt. Er wies darauf hin, dass für die geplanten Wohngebäude Stellplätze in einem Untergeschoss nachgewiesen worden sind, dafür muss eine Tiefgarage errichtet werden. Bernd Heinz (FWG) zeigte sich davon wenig überzeugt. „Von der Alten Kemmenauer Straße aus geht es sehr steil bergab“, merkte er an. In der benachbarten Straße „Im Walme“ würden dann Stellplätze wegfallen, was die Lage nicht einfacher macht. Bernd Heinz bewertete die Gestaltung des Neubaus außerdem als zu hoch für die Umgebung.

Dort müsste Druck gegenüber dem Vermieter aufgebaut werden.

Stadtbürgermeister Oliver Krügel zu den nicht angelegten Parkflächen in der Nachbarschaft

„Dort müsste Druck gegenüber dem Vermieter aufgebaut werden“, entgegnete Oliver Krügel. Das Parken „Im Walme“ werde nur geduldet, es besteht eine Ausweichmöglichkeit im benachbarten Nachtigallenweg, wo eine Wiese für Stellplätze der Mieter ausgewiesen, aber nie befahrbar gemacht wurde. „Das ist nicht umgesetzt worden, denn es ist einfacher, auf der Straße zu parken“, kritisierte er. Bei einem Feuerwehreinsatz konnten sich die Rettungsfahrzeuge gerade so den Weg entlang der parkenden Autos bahnen.

Auf dem Grundstück zwischen den beiden Straßen sollen Mehrfamilienhäuser errichtet werden. Zwei Gebäude sollen von der Straße „Im Walme“ erschlossen werden. Stellplätze dafür sind im Untergeschoss vorgesehen. An der Alten Kemmenauer Straße sind im städtebaulichen Entwurf „drei villenartige Gebäude“ mit Geschosswohnungen vorgesehen. Vorgeschlagen wird nach den Plänen eine Bebauung mit drei Vollgeschossen. Die Gebäudegrundfläche beträgt jeweils etwa 16 mal 17 Meter. Die Geschossfläche soll pro Gebäude circa sechs bis acht Wohnungen mit etwa 80 bis 100 Quadratmeter Wohnfläche ergeben. Die dafür erforderlichen Plätze für Autos sollen in Tiefgaragen errichtet werden. Die Erschließung ist von der Alten Kemmenauer Straße aus vorgesehen.

„Eingriffsminimierung“ oder Rettung von Naturraum?

Die Häuser seien nach der Begründung des Plans zur Daseinsfürsorge der Bevölkerung erforderlich. Das Grundstück hat eine Größe von circa 4200 Quadratmeter. Alle wesentlichen Ver- und Entsorgungsanlagen seien bereits vorhanden. Bei einem Bau auf der grünen Wiese würden durch die Errichtung neuer Verkehrsflächen und Ver- und Entsorgungsanlagen schätzungsweise 6000 Quadratmeter unbebaute Fläche verbraucht. Bei dem Projekt zwischen „Im Walme“ und der Alten Kemmenauer Straße würden 30 Prozent Bauland, 800 Quadratmeter Verkehrsfläche und rund 100 Meter Infrastrukturleitungen eingespart. Die Planer des Vorhabens sprechen von einer „Eingriffsminimierung“.

Uwe Bauer legte nach der Sitzung unserer Redaktion eine Stellungnahme vor, in der er die Bewertung des Bauvorhabens durch Fachplaner kritisierte. Verwiesen wurde dabei darauf, dass es sich bei der Baufläche nach einer Stellungnahme des Forstamts Lahnstein um Wald handele, dessen Rodung erforderlich wäre. „Aufgrund der besonderen Waldfunktionen kann eine solche Genehmigung nicht in Aussicht gestellt werden“, heißt es. Ein Bedarf an zusätzlichem Wohnraum sei nicht vorhanden, da der im Flächennutzungsplan ausgewiesene Bestand deutlich höher sei als der Bedarf. Uwe Bauer spricht sich auch dafür aus, dass der Bestand des Hainbuchen-Eichenmischwalds, der Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen bietet, geschützt werden müsse. Der Bauausschuss sprach sich bei acht Ja-, einer Neinstimme und drei Enthaltungen für den Bebauungsplanentwurf und dessen Offenlage aus.

Betrieb will auf die Höhe ziehen

Unstrittiger war ein anderes Bauvorhaben, das am Grisselberg – an der B261 in Richtung Denzer Heide – entstehen soll. Ein metallverarbeitender Betrieb möchte seine Arbeitshalle dorthin verlagern, bislang befindet sich die Firma in beengten Räumlichkeiten in der Stadt. Neben den Planern des Büros Stadt-Land-plus war auch der Firmenbetreiber in der Sitzung des Ausschusses präsent. Eine Frage des Beigeordneten Birk Utermark (FWG) bezog sich auf den Lärmschutz zu den (wenigen) Nachbarn am Grisselberg. Die Halle soll so gebaut werden, dass keine Belastung durch die Arbeiten entsteht. Ein Lärmschutzwall sei nicht nötig, hieß es dazu. Der Entwurf fand die Zustimmung des Bauausschusses.