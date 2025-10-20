Neue Vorwürfe Baupfusch beim Waldorf-Kindergarten in Limburg? Stefan Dickmann 20.10.2025, 12:00 Uhr

i Der Waldorf-Kindergarten „Zipfelmütze“ findet nicht den Weg aus den Schlagzeilen. Nun steht der Vorwurf des Baupfuschs im Raum. Stefan Dickmann

Schon wieder steht der Waldorf-Kindergarten „Zipfelmütze“ in Limburg im Fokus. Nachdem die frühere Geschäftsführerin verurteilt worden ist, wirft man dem Architekten nun Baupfusch vor. Damit muss sich das Landgericht beschäftigen.

Es geht beim Waldorf-Kindergarten „Zipfelmütze“ auf dem Schafsberg schon wieder um 130.000 Euro. Es ist exakt die gleiche Summe, auf die sich die Stadt Limburg mit der früheren Geschäftsführerin der Einrichtung und deren Ehemann bereits im Frühjahr 2025 als Wiedergutmachung geeinigt hatte.







