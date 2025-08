In Blumenrod, in der Behringstraße, liegt an diesem Morgen auf einer städtischen Grünfläche Müll. Es ist ein Mix aus Sperrmüll und Bauschutt, darunter alte Türen aus irgendeiner Wohnung, die modernisiert wird. Der Unrat wurde vermutlich in der Nacht dort abgeladen, illegal. Drei Mitarbeiter der Limburger Stadtreinigung sind mit einem Container gekommen und damit beschäftigt, den Müll einzusammeln.

„Seit Corona hat die Menge an Müll im öffentlichen Raum deutlich zugenommen“, sagt der Abteilungsleiter des Bauhofs von Limburg, Michael Menier. „Wir reden von 20 bis 30 Prozent mehr an illegaler Müllentsorgung an Straßenrändern, Plätzen und im Grünen. Ob das nun nicht angemeldeter Sperrmüll ist, der irgendwo abgeladen wird, oder Bauschutt oder Hausmüll, der in öffentliche Mülleimer gestopft wird, oder ob es Verpackungen von diversen Fastfood-Anbietern sind, die einfach auf den Boden geworfen werden, obwohl drei Meter weiter ein Mülleimer steht, das ist alles nicht mehr nachvollziehbar“, sagt er und schüttelt den Kopf.

Wer erwischt wird, muss mindestens 50 Euro zahlen

Die jeweiligen Missetäter ausfindig zu machen, ist praktisch unmöglich, ohne Zeugen. Falls es doch gelingt, handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit. „Die Geldbuße richtet sich nach Art und Umfang sowie Anzahl beziehungsweise Wiederholung des unrechtmäßig entsorgten Mülls und kann von 50 Euro bis hin zu 100.000 Euro geahndet werden“, teilt die Sprecherin der Stadt, Stefanie Kesper-Süß, mit.

Michael Menier steuert mit seinem Wagen eine Sackgasse in der Innenstadt an. Die Frankfurter Straße, die Altstadt, ist nicht weit entfernt. Links geht es runter in die Bahnhofsunterführung zum Tal Josaphat. Davor ist eine kleine Mauer, direkt dahinter sind die Gleise der Bahnstrecke zwischen Limburg und Frankfurt. Auf den Gleisen liegt viel Müll, darunter sind große zerbrochene Flaschen.

Sexspielzeug, Pampers, Waffen

Vor der kleinen Mauer lag in der Früh schon wieder Müll, wie fast jeden Tag. „Schauen Sie, hier hängt ein Mülleimer und da vorne hängt noch einer, trotzdem werfen die Leute ihren Müll auf die Straße. Die, die sich hier treffen, interessieren Mülleimer nicht“, sagt Jörg Kozelka, der seit 26 Jahren bei der Stadt beschäftigt ist, davon 20 Jahre für die Stadtreinigung. „Es gibt nichts, was ich während meiner Tätigkeit für die Stadtreinigung noch nicht gefunden habe: Geld, Waffen, Sexspielzeug, Ausweise, Pampers und komplette Essensmahlzeiten.“

Weder die Anzahl der Mülleimer löst offenkundig das Problem, noch das Volumen: „Je größer die Müllbehälter, die aufgestellt werden, desto mehr wird dort Müll reingeworfen, der dort gar nicht hineingehört“, sagt Michael Menier. „Und wenn wir mehr Mülleimer aufstellen, wird dort Hausmüll entsorgt. Schon jetzt beträgt der Anteil von Hausmüll in den öffentlichen Mülleimern in der Innenstadt 75 Prozent.“

„Eine Verpackungssteuer, wie sie in Tübingen eingeführt wurde, finde ich gut.“

Michael Menier

Die Stadtreinigung arbeitet mit insgesamt 21 Mitarbeitern im Zwei-Schicht-System von 4.30 Uhr bis 21 Uhr von Montag bis Samstag und sonntags in der Frühschicht. Seit dem 1. Juli gibt es insgesamt acht neue Stellen bei der Stadtreinigung, weil bestimmte Reinigungsleistungen an Bushaltestellen nun von der Stadtreinigung übernommen worden sind, die zuvor von privaten Unternehmen sauber gemacht wurden.

Der Abteilungsleiter steuert mit seinem Wagen eine Grünfläche an der Lahn an. Hier liegen die Augärten mit sehr vielen Kleingärten, in denen vor allem Grünschnitt anfällt. Doch ein nicht unerheblicher Teil davon landet regelmäßig illegal in der Böschung oder am Lahnufer. „An dieser Stelle dürfen Sie über das Abladen von Gartenabfällen und Müll noch nicht einmal nachdenken“, steht auf einem Schild an einem Platz mit einem Tisch und Bänken für eine Rast und Blick auf die Lahn; auch hier wird regelmäßig Grünschnitt abgeladen.

Ein weiterer Hotspot des Müllwahnsinns in Limburg befindet sich im bedeutendsten Gewerbegebiet der Stadt. „Das ICE-Gebiet ist ein ganz großer Müllabladeplatz“, sagt Michael Menier. „Schauen Sie sich doch um: Überall liegt Verpackungsmüll von den Fastfood-Ketten. Dabei sind genügend Abfallbehälter aufgestellt worden. Aber zu viele Kunden werfen ihren Abfall lieber in die Böschung, auf den Gehweg oder auf die Straße.“ Die Stadtreinigung hat eine eigene Kolonne, die nur dafür zuständig ist, im ICE-Gebiet und in den Stadtteilen Lindenholzhausen und Eschhofen den Müll aufzusammeln.

Riesige Kosten durch Lachgaskartuschen

Doch wie könnte das Müllproblem gelöst werden? „Eine Verpackungssteuer, wie sie in Tübingen eingeführt wurde, finde ich gut“, sagt Michael Menier. „Das sorgt für einen messbaren Effekt bei den Verbrauchern, weil Einwegverpackungen deutlich teurer verkauft werden müssen. Das schafft Anreize, auf Mehrwegverpackungen zu setzen, wobei ich persönlich ein einheitliches System bevorzuge. In unserem Container mit von der Stadtreinigung aufgesammelten Restmüll beträgt der Anteil an Fastfood-Verpackungen 70 bis 80 Prozent.“ Die Grünen in der Stadtverordnetenversammlung setzen sich für die Einführung einer Verpackungssteuer in Limburg ein. Doch die politische Unterstützung dafür ist bislang nicht sehr groß.

Die Fahrt endet im städtischen Betriebshof. Menier zeigt in einem Schuppen auf mehrere Plastikbehälter, in denen Kartuschen für Lachgas lagern, aufgesammelt innerhalb eines Dreivierteljahrs. Lachgas dient in der Gastronomie zum Aufschlagen von Schlagsahne, kann auch zum Auffüllen großer Luftballons für Kindergeburtstage verwendet werden. Doch es wird zunehmend als Rauschmittel konsumiert. Zwar haben die Stadtverordneten erst vor Kurzem die Abgabe von Lachgas an Minderjährige in Limburg verboten. Aber das löst nicht das Entsorgungsproblem: Noch sind diese Kartuschen Sondermüll. Das hat seinen Preis. Der Stadt Limburg liegt ein erstes Angebot einer privaten Entsorgungsfirma vor. Es beträgt mehr als 20.000 Euro.