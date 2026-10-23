Helikopter im Einsatz Baugerüst in Nastätten umgestürzt: Zwei Schwerverletzte 23.10.2026, 18:54 Uhr

i Einsatz für die Rettungskräfte in Nastätten: Durch ein umgestürztes Baugerüst wurden zwei Menschen schwer verletzt. Symbolbild: Marijan Murat/dpa. picture alliance/dpa

Die starken Windböen am Freitag, 23. Oktober, haben zu einem schrecklichen Unfall geführt: In Nastätten kippte ein Baugerüst um und erfasste mehrere Personen. Was bisher bekannt ist.

Bei einem schweren Unfall an einer Baustelle in der Bahnhofstraße in Nastätten ist am Freitagnachmittag eine Person lebensgefährlich und eine weitere schwer verletzt worden. Ob es weitere Verletzte gibt, ist derzeit unklar. In diesem Bereich findet aktuell der Oktobermarkt statt, dieser wurde am frühen Abend abgebrochen.







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