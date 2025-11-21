Neubauten umstritten Baugebiet Bad Ems: Parkplätze könnten wegfallen 21.11.2025, 20:00 Uhr

i Zahlreiche Fahrzeuge parken in der Straße "Im Walme" in Bad Ems. Dort sollen am Hang weitere Wohnhäuser entstehen, was die Parksituation weiter verschärfen könnte. Andreas Galonska

Der Schutz eines Biotops und die Frage nach der Notwendigkeit von Wohnraum wurden bereits gegen ein Bauvorhaben an der Alten Kemmenauer Straße in Bad Ems angeführt. Dort könnte das Parken in einer Nachbarstraße aber auch zum Problem werden.

Zwei Bürger aus der Nachbarschaft haben das geplante Baugebiet an der Alten Kemmenauer Straße in Bad Ems erneut beanstandet. Dabei sind Aspekte des Naturschutzes betont worden, außerdem wurde hinterfragt, ob die Stadt überhaupt zusätzlichen Wohnraum benötigt.







