Kreisverband Rhein-Lahn Bauern wählen ihren Kreisvorsitzenden Zellmann ab 06.12.2024, 15:00 Uhr

i Über die Beisitzer wurde per Handzeichen abgestimmt, den Kreisvorsitzenden wählten die Bauern im Kreis in geheimer Wahl. Marta Fröhlich

Nach fünf Jahren im Amt wählten die Bauern des Kreisverbandes Rhein-Lahn ihren Vorsitzenden Thorsten Zellmann ab. Offen Kritik äußern wollten sie jedoch in der Aussprache vor der Wahl nicht. Und auch ein Nachfolger fehlt bisher.

Es hätte voller sein können in der Mehrzweckhalle in Bogel, dafür, dass eine umstrittene Personalie auf der Tagesordnung stand, die in den vergangenen Monaten vor allem in den sozialen Medien und Whatsapp-Gruppen rege diskutiert wurde. Rund 90 Bäuerinnen und Bauern fanden den Weg zur Hauptversammlung des Kreisbauern- und Winzerverbandes Rhein-Lahn, um unter anderem ihren Kreisvorsitzenden zu wählen.

