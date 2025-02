Regionale Produkte Bauern, Gastros und Gastgeber an einem Tisch 07.02.2025, 06:00 Uhr

i Gastronomen und Erzeuger kamen beim Speeddating im Limeskastell in Pohl ins Gespräch. Marta Fröhlich

Mehr Sichtbarkeit, mehr Austausch, mehr Nutzen für die Touristik im Kreis: Mit diesen Zielen hat der Lahntal Tourismus Verband ein Projekt angestoßen und will die Akteure besser vernetzen.

Alle an einem Tisch: Das sollte das Ziel des kulinarischen Speeddatings im Limeskastell in Pohl sein, zu dem der Lahntal Tourismus Verband (LTV) gemeinsam mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) des Rhein-Lahn-Kreises geladen hatte. Lebensmittelerzeuger, Gastronomen und Gastgeber sollten sich in kurzen „Dates“ kennenlernen, vernetzen, Zusammenarbeit ausloten.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen