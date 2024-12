„Spanische Fliege“ in Flacht Bauch- und Lachmuskelschmerzen in der Aartalhalle Rolf-Peter Kahl 15.12.2024, 15:00 Uhr

i Die Bühne in der Aartalhalle wurde wieder einmal zum Spielplatz „Flachter Theatergranaten: Katja Tinius und Armin Bendel Rolf-Peter Kahl

Mit ihrer Inszenierung der „Spanischen Fliege“ von Franz Arnold und Ernst Bach sorgte die Theaterabteilung der Flachter Feuerwehr wieder für beste Unterhaltung.

Die Bühne im „Wohnzimmer“ der Aargemeinde wurde am vergangenen Wochenende zum Schauplatz einer ausgelassenen Komödie, in der die Moral Flamenco tanzte und die das begeisterte Publikum von Anfang an mitriss: „Die spanische Fliege“, der mehr als 100 Jahre alte Schwank von Franz Arnold und Ernst Bach, erwies sich als zeitloser Publikumserfolg.

