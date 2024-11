Material darf schon lange nicht mehr verwendet werden Bauarbeiten in der Westerwaldstraße Limburg: Mehr Teer als befürchtet Stefan Dickmann 24.10.2024, 11:00 Uhr

i Blick in die Baustelle Westerwaldstraße in der Brückenvorstadt von Limburg. Foto: Stefan Dickmann xxxxxx NNP

Limburg. Die Westerwaldstraße in Limburg ist eine wichtige Verkehrsverbindung in der Brückenvorstadt. Ihre Bedeutung ist zwar kleiner geworden, seitdem Autofahrer nicht mehr über die Alte Lahnbrücke stadtauswärts in Richtung Westerwaldstraße fahren dürfen, aber das ändert auch nichts daran, dass diese Straße (und die veralteten Kanäle) erneuert wird. Ein kleinerer Straßenabschnitt ist bereits saniert worden, an einem größeren Abschnitt (unter anderem bei Kaufland) wird derzeit gearbeitet.

Dabei sind Probleme aufgetaucht, die höhere Kosten verursacht haben: eine dicke Teerschicht, die unter dem alten Asphaltbelag entdeckt worden ist. Und zwar in einer Größenordnung, mit der offenbar niemand in der Stadtverwaltung gerechnet hat. Teer ist krebserregend, schon seit 1984 im Straßenbau in Deutschland verboten, gilt deshalb als gefährlicher Sondermüll, und die Entsorgung ist dementsprechend teuer.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen