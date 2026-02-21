Platz für Prostitution? Bauantrag: Bordell soll ins Arzbacher Bierhaus kommen Andreas Galonska 21.02.2026, 13:00 Uhr

Die Gastronomie ruht seit einiger Zeit im Arzbacher Bierhaus, aber nun gibt es einen Bauantrag für eine neue Nutzung – als Bordell. Mit der Sache befasst sich bald der Ortsgemeinderat, die Entscheidung liegt aber beim Kreis.

Einige Monate lang stand das Arzbacher Bierhaus leer, nun ist ein Bauantrag für das bisherige Restaurant mit Hotel gestellt worden – der allerdings eine Einrichtung eines Bordells vorsieht. Der Bauantrag wird Thema in einer Sondersitzung des Gemeinderats am Donnerstag, 26.







