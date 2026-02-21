Platz für Prostitution?
Bauantrag: Bordell soll ins Arzbacher Bierhaus kommen

Die Gastronomie ruht seit einiger Zeit im Arzbacher Bierhaus, aber nun gibt es einen Bauantrag für eine neue Nutzung – als Bordell. Mit der Sache befasst sich bald der Ortsgemeinderat, die Entscheidung liegt aber beim Kreis.

Lesezeit 3 Minuten
Einige Monate lang stand das Arzbacher Bierhaus leer, nun ist ein Bauantrag für das bisherige Restaurant mit Hotel gestellt worden – der allerdings eine Einrichtung eines Bordells vorsieht. Der Bauantrag wird Thema in einer Sondersitzung des Gemeinderats am Donnerstag, 26.

