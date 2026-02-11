Umgehung in Kurstadt Bau des Bad Emser Tunnels ließ ein Gleis verschwinden Andreas Galonska 11.02.2026, 06:00 Uhr

i Anfang des Jahres 2003 war das Gleis auf der Bergseite in Bad Ems abgebaut, damit dort der Trog für die Umgehungsstraße gebaut werden konnte. Nach der Fertigstellung des Tunnels kam das zweite Gleis dann zurück. Andreas Galonska

Der Bau der Bad Emser Umgehungsstraße hatte vor vielen Jahren auch Auswirkungen auf den Schienenverkehr. Für den Straßentunnel in der Kurstadt musste zeitweilig ein Bahngleis abgebaut werden.

Die Lahntalbahn ist an manchen Abschnitten eingleisig, aber größtenteils kann auf ihr der Betrieb auf zwei Schienensträngen verlaufen. Beim Bau der Bad Emser Umgehungsstraße hatte das allerdings zeitweilig anders ausgesehen, denn damals wurde das bergseitige Gleis abgebaut, damit der Trog für die neue unterirdische Straße erstellt werden konnte.







Artikel teilen

Artikel teilen