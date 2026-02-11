Umgehung in Kurstadt
Bau des Bad Emser Tunnels ließ ein Gleis verschwinden
Anfang des Jahres 2003 war das Gleis auf der Bergseite in Bad Ems abgebaut, damit dort der Trog für die Umgehungsstraße gebaut w
Anfang des Jahres 2003 war das Gleis auf der Bergseite in Bad Ems abgebaut, damit dort der Trog für die Umgehungsstraße gebaut werden konnte. Nach der Fertigstellung des Tunnels kam das zweite Gleis dann zurück.
Andreas Galonska

Der Bau der Bad Emser Umgehungsstraße hatte vor vielen Jahren auch Auswirkungen auf den Schienenverkehr. Für den Straßentunnel in der Kurstadt musste zeitweilig ein Bahngleis abgebaut werden.

Lesezeit 1 Minute
Die Lahntalbahn ist an manchen Abschnitten eingleisig, aber größtenteils kann auf ihr der Betrieb auf zwei Schienensträngen verlaufen. Beim Bau der Bad Emser Umgehungsstraße hatte das allerdings zeitweilig anders ausgesehen, denn damals wurde das bergseitige Gleis abgebaut, damit der Trog für die neue unterirdische Straße erstellt werden konnte.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren