Der Bau der Bad Emser Umgehungsstraße hatte vor vielen Jahren auch Auswirkungen auf den Schienenverkehr. Für den Straßentunnel in der Kurstadt musste zeitweilig ein Bahngleis abgebaut werden.
Die Lahntalbahn ist an manchen Abschnitten eingleisig, aber größtenteils kann auf ihr der Betrieb auf zwei Schienensträngen verlaufen. Beim Bau der Bad Emser Umgehungsstraße hatte das allerdings zeitweilig anders ausgesehen, denn damals wurde das bergseitige Gleis abgebaut, damit der Trog für die neue unterirdische Straße erstellt werden konnte.