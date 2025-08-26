Katzenenelnbogener Tradition
Bartholomäusmarkt: Zylinder und Tuch ausgegraben
In einer feierlichen Zeremonie werden die Kirmesutensilien ausgegraben. Der Kerbevadder spricht: „Wir halten, Heimat, dir die Treue an Brauch und Sitte, wie es war. Und rufen, wie sie einst gerufen: Auf zur Pflicht! Grab ans Licht, was das Grab uns bewahrt."
Uschi Weidner

Bevor der Katzenelnbogener Bartholomäusmarkt mit dem großen Heimatabend seinem Höhepunkt entgegensteuert, gibt die Tradition vor, dass am Einrichmuseum erst einmal die Kirmes ausgegraben werden muss.

Lesezeit 1 Minute

Das ist eine ungewöhnliche Reihenfolge, aber Tradition: Es ist Montag und der Bartholomäusmarkt in vollem Gange – aber der Kerbevadder muss noch Kirmeshut und -tuch bekommen. Daher wird die Kirmes kurz vor Beginn des großen Heimatabends noch ausgegraben. So begab sich die Kirmesgesellschaft zum Grab am Einrichmuseum: Traditionsgegenstände wie Zylinder und Kirmestuch sowie ein Blumenstrauß liegen dort. Den Text zur Ausgrabung trägt Kerbevadder Joshua Nied feierlich vor: „Wir stehen hier vor einem Grab, entblößt das Haupt und stehet still, dass ich hier was zu sagen hab‘, war euer aller Will‘. Hier liegt aus guter alter Zeit ein Kleinod wunderbar, der Rest der Heimatherrlichkeit schon viele Hundert Jahr.“ Nachdem die Bergung geglückt ist, wird der Kerbevadder mit Tuch und dem Zylinder angekleidet. Mit dem Kerbespruch „Wem is die Kerb – uss – wem isse – uss – und sie endet mit …un wenn die Stern‘ vom Himmel falle, die Flecker Kerb wird doch gehalle“ endet die Zeremonie.

Top-News aus der Region