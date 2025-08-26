Das ist eine ungewöhnliche Reihenfolge, aber Tradition: Es ist Montag und der Bartholomäusmarkt in vollem Gange – aber der Kerbevadder muss noch Kirmeshut und -tuch bekommen. Daher wird die Kirmes kurz vor Beginn des großen Heimatabends noch ausgegraben. So begab sich die Kirmesgesellschaft zum Grab am Einrichmuseum: Traditionsgegenstände wie Zylinder und Kirmestuch sowie ein Blumenstrauß liegen dort. Den Text zur Ausgrabung trägt Kerbevadder Joshua Nied feierlich vor: „Wir stehen hier vor einem Grab, entblößt das Haupt und stehet still, dass ich hier was zu sagen hab‘, war euer aller Will‘. Hier liegt aus guter alter Zeit ein Kleinod wunderbar, der Rest der Heimatherrlichkeit schon viele Hundert Jahr.“ Nachdem die Bergung geglückt ist, wird der Kerbevadder mit Tuch und dem Zylinder angekleidet. Mit dem Kerbespruch „Wem is die Kerb – uss – wem isse – uss – und sie endet mit …un wenn die Stern‘ vom Himmel falle, die Flecker Kerb wird doch gehalle“ endet die Zeremonie.