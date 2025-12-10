Bartholomäusmarkt wirft seine Schatten voraus

Auch im kommenden Jahr organisiert der Einricher Heimatverein wieder den Bartholomäusmarkt in Katzenelnbogen. eine gute Nachricht für die Region, ist man überzeugt.
Lesezeit 1 Minute
Der Einricher Heimatverein hat für 2026 wieder konkrete Pläne: So steht der Termin für den beliebten Bartholomäusmarkt fest: Das Fest soll vom 22. bis 25. August stattfinden. Das Motto wird seit ein paar Jahren erst bei der Wagenvergabe im Frühjahr 2026 bekannt gegeben, unter Vorbehalt nannte die Erste Vorsitzende Nicole Hennemann als Termin den 23.