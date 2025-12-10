Fest in Katzenelnbogen Bartholomäusmarkt wirft seine Schatten voraus Uschi Weidner 10.12.2025, 18:00 Uhr

i Auf dem Foto: von links Kassierer Markus Kelschenbach, Tanja Schmittel, sie gewann das Kirmestuch, Beatrix Löw den gebackenen Zylinder von der Bäckerei Zorn, 2. Vorsitzende Denise Groß und 1. Vorsitzende Nicole Hennemann Dahlia Pfeifer

Auch im kommenden Jahr organisiert der Einricher Heimatverein wieder den Bartholomäusmarkt in Katzenelnbogen. eine gute Nachricht für die Region, ist man überzeugt.

Der Einricher Heimatverein hat für 2026 wieder konkrete Pläne: So steht der Termin für den beliebten Bartholomäusmarkt fest: Das Fest soll vom 22. bis 25. August stattfinden. Das Motto wird seit ein paar Jahren erst bei der Wagenvergabe im Frühjahr 2026 bekannt gegeben, unter Vorbehalt nannte die Erste Vorsitzende Nicole Hennemann als Termin den 23.







Artikel teilen

Artikel teilen