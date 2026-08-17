Bad Ems bereitet sich vor Bartholomäusmarkt will seinen Ruf verteidigen Ulrike Bletzer 17.08.2026, 06:00 Uhr

i Sind zufrieden, mit dem was sie auf die Beine gestellt haben (von links) Bernd Geppert, der Erste, und Frank Ackermann, der Zweite Vorsitzende des Bartholomäusmarktvereins Bad Ems. Bletzer Ulrike

Gleich sechs neue Fahrgeschäfte präsentiert der Bartholomäusmarkt in Bad Ems in diesem Jahr. Nicht die einzige Neuerung im viertägigen Programm des größten Volksfestes in der Region.

„Wir haben wieder ein hochkarätiges Programm für alle Geschmacksrichtungen und Altersstufen“, sagen Bernd Geppert, der Erste, und Frank Ackermann, der Zweite Vorsitzende des Bartholomäusmarktvereins Bad Ems, nicht ohne Stolz. Alles andere wäre aber auch eine Riesenenttäuschung, schließlich hat der Bartholomäusmarkt, immerhin das größte Volksfest im Rhein-Lahn-Kreis, einen Ruf zu verteidigen.







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