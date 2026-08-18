Beginn am Samstag, 22. August
Bartholomäusmarkt Katzenelnbogen steht vor der Tür
Der traditionelle Festzug am Sonntag ab 14 Uhr zählt zu den Höhepunkten des Bartholomäusmarkts.
Der traditionelle Festzug am Sonntag ab 14 Uhr zählt zu den Höhepunkten des Bartholomäusmarkts.
Uschi Weidner

In wenigen Tagen ist es so weit: In Katzenelnbogen wird wieder der Bartholmäusmarkt gefeiert. Das Traditionsfest ist weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Auch diesmal haben die Organisatoren wieder ein attraktives Programm zusammengestellt.

Lesezeit 2 Minuten
Tradition erleben, Gemeinschaft spüren, gemeinsam feiern mit Live-Musik. Das und mehr bietet der Bartholomäusmarkt in Katzenelnbogen, der vom Samstag, 22. August, bis Dienstag, 25. August, stattfindet. Zu den Höhepunkten zählen der Festzug, ein Frühschoppen, das Kirmesausgraben, der Heimatabend, der Krammarkt und ein Abschlussfeuerwerk.
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