Bartholomäusmarkt Katzenelnbogen steht vor der Tür
In wenigen Tagen ist es so weit: In Katzenelnbogen wird wieder der Bartholmäusmarkt gefeiert. Das Traditionsfest ist weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Auch diesmal haben die Organisatoren wieder ein attraktives Programm zusammengestellt.
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Tradition erleben, Gemeinschaft spüren, gemeinsam feiern mit Live-Musik. Das und mehr bietet der Bartholomäusmarkt in Katzenelnbogen, der vom Samstag, 22. August, bis Dienstag, 25. August, stattfindet. Zu den Höhepunkten zählen der Festzug, ein Frühschoppen, das Kirmesausgraben, der Heimatabend, der Krammarkt und ein Abschlussfeuerwerk.