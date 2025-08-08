Der Bartholomäusmarkt in Katzenelnbogen ist das große Volksfest im Einrich und hat Strahlkraft weit über die Stadtgrenzen hinaus. Ende August ist es wieder so weit.

Tradition erleben, Gemeinschaft spüren, gemeinsam feiern mit Livemusik, dem Festzug, einem Frühschoppen, dem Heimatabend, dem Krammarkt und einem Abschlussfeuerwerk. Vom 23. bis 26. August 2025 sind Katzenelnbogen sowie der Einrich und das Umland wieder in einem Ausnahmezustand: Der „Flegger Maad“ wird gefeiert. Mit passender Musik, leckerem Essen und tollen Menschen.

Nur wenige Karten noch verfügbar

Nicht nur die Verantwortlichen sagen: „Es ist ein Fest, wie wir und unsere Gäste es lieben.“ Die Entscheidung, den Kartenvorverkauf für den Heimatabend erneut in der Heimathalle anzubieten, erwies sich als richtig. Nur wenige Karten stehen noch zur Verfügung, wie die Veranstalter unserer Zeitung nun mitteilen. Sie können bei der Ersten Vorsitzenden Nicole Hennemann per E-Mail n.hennemann@einricherheimatverein.de angefragt werden.

Zum Programm: Böllerschüsse des Schützenvereins Ergeshausen kündigen am Samstag, 23. August, den Beginn des Bartholomäusmarktes an. Im Festzelt spielt am Samstagabend „Eine Band namens WANDA“ – mit professioneller Livemusik und mitreißendem Entertainment. Am Sonntag findet um 10 Uhr ein ökumenischer Zeltgottesdienst statt. Dieser wird, wie in den letzten Jahren, von der Chorgemeinschaft Katzenelnbogen/Allendorf begleitet.

Festumzug unter dem Motto „Berufe mit Herz und Hand“

Am Sonntagnachmittag folgt der Höhepunkt: Der Festzug, in jedem Jahr sehnlich erwartet und ein wirklicher Höhepunkt im Marktgeschehen, in diesem Jahr unter dem Motto „Berufe mit Herz und Hand“. Damit möchten auch die Verantwortlichen des Einricher Heimatvereins all jene würdigen, die mit Leidenschaft, Engagement und handwerklichem Können zum Leben beitragen – ob sichtbar im Alltag oder oft ganz still im Hintergrund. Danach soll der „Alltag“ wieder in den Hintergrund treten und die Möglichkeit bestehen, auf dem Marktplatz sowie im Zelt Gespräche zu führen, zu tanzen, lachen, essen, trinken – einfach den Markt genießen. Begleitet wird der Festzug von mehreren Festzugskapellen, die im Anschluss im Zelt jeweils ein kleines Konzert geben.

Am Abend spielen im Festzelt die „Dohlemer Boube“. „Nachdem auf der eigenen Kirmes im beschaulichen Thalheim am Rande des Westerwalds jahrelang fremden Bands gelauscht wurde, nahmen wir die musikalischen Zügel selbst in die Hand und stellten uns selbst auf die Bühnen der Region“, sagen sie.

Abwechslungsreiches Musikprogramm beim Heimatabend

Der Montag hält für die kleinen Gäste des Bartholomäusmarktes ab 14 Uhr ein Kinderprogramm bereit. Um 18.30 Uhr wird am Einrichmuseum in der Stiftstraße 5 die Kirmes ausgegraben. Dahinter steht eine lange Tradition. Gemeinsam ziehen die Kirmesgesellschaft und die anwesenden Gäste in Begleitung der „Mussigger“ zum Marktplatz, wo um 19.30 Uhr der Heimatabend beginnt.

„Das Zelt wird beben“, das versprechen die Verantwortlichen. Neben dem Top-Act „Buffalo & Wallace“ steht nun fest: Woody Feldmann ist mit dabei. Landauf, landab bekannt als die schlagfertigste Comedian und Impro-Queen, sorgt sie mit ihrer unverwechselbaren Art für Lachtränen, Gänsehaut und echte Emotionen. Buffalo & Wallace behaupten stets, dass sie jede Party retten. Denn, wo immer sie mit ihren schrillen Outfits auftauchen, geht die schlechte Laune in Deckung. Anschließend spielt die Band „Teamwork“. Für die Gestaltung des abwechslungsreichen musikalischen Programms lobt die Erste Vorsitzende des Einricher Heimatvereins gegenüber unserer Zeitung ihre Co-Vorsitzende Denise Gross.

Ein besonderer Frühschoppen

Bei dem Frühschoppen am Dienstag gibt es in diesem Jahr etwas Besonderes: Dieses Jahr findet ein Frühschoppenkonzert statt, ein Dämmerschoppen und Tanz mit den „Wolpertinger Buam“ sowie den „Original Mühlbachtalern“. Man darf gespannt sein, wie die beiden Bands gemeinsam den Tag gestalten. Wie jedes Jahr wartet um 22 Uhr ein Feuerwerk, gesponsert von Schausteller Werner Wambold, auf die Besucher. Danach heißt es dann: Die letzten zwei Stunden noch genießen, bevor vier wundervolle Tage zu Ende gehen und um 0 Uhr die Kirmes begraben wird.

Zur Historie des Bartholomäusmarktes

2024 konnte der Einricher Heimatverein ein besonderes Jubiläum feiern: 100 Jahre Bartholomäusmarkt. Eine Tradition, deren Wurzeln aber noch weiter in die Vergangenheit zurückreichen. Kaiser Heinrich VII. verlieh Katzenelnbogen bereits 1312 Stadt- und Marktrechte. Es galt somit das Recht, wöchentlich einen Markt abzuhalten.Erstmals wird der große Bartholomäusmarkt 1598 genannt. Namensgeber ist vermutlich der Patron der Burgkapelle, der Heilige Bartholomäus. Der zweitletzte Dienstag im August war immer Markttag. Oft wurde an Tagen vor und nach dem eigentlichen Markttag ein Markttreiben abgehalten. Es kamen Spielleute, Gaukler und Wahrsager, sodass die Bürger ausgiebig feiern konnten – sogar während des 30-jährigen Krieges. Bis 1871 fand der Markt mit wenigen Ausnahmen jährlich statt. Durch neue Geschäfte für Textilien entstand für die Bürger die Möglichkeit, Alltagswaren vor Ort das ganze Jahr über einzukaufen, sodass der Markt an Bedeutung verlor und eingestellt wurde. Bis 1924.