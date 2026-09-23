Sanierung sorgt für Frust Barrierefreier Bahnhof in Osterspai bleibt unerreichbar Mira Zwick 23.09.2026, 17:00 Uhr

i Das Mittelgleis des Bahnhofs in Osterspai wird auch nach der umfassenden Sanierung nicht barrierefrei erreichbar. Mira Zwick

In Osterspai wird der Bahnhof saniert – doch barrierefrei wird er nicht. Die Bahn hat nun auf die Kritik von Kommune und CDU reagiert. Warum alternative Lösungen trotzdem vom Tisch sind, sorgt weiter für Unmut.

Die Sanierung der rechten Rheinstrecke der Deutschen Bahn ist in vollem Gange, doch in Osterspai sorgt sie weiterhin für Unmut. Denn der Bahnhof wird zwar umfassend erneuert, der Mittelbahnsteig bleibt für Menschen mit Rollstuhl aber auch künftig unerreichbar, für Radfahrer, Familien mit Kinderwagen oder Senioren mit Rollator zumindest schwer erreichbar.







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