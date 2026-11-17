Die Band „NixDruff?“ vereint Betroffene und Ehrenamtliche der Wohnungslosenhilfe in Limburg. Mit Rock, Covers und eigenen Songs schaffen sie öffentliche Auftritte – und geben Menschen, die sonst übersehen werden, eine Stimme.
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Dass die Musiker der Band „NixDruff?“ aus Limburg etwas draufhaben, merkt jeder, der sie zum ersten Mal hört. Sie verstehen sich als Botschafter für benachteiligte Menschen.Zum Glück hat Alfred Schade zwei Bassgitarren. Sonst wäre das Instrument des 84-Jährigen an diesem Tag stumm geblieben.