Wohnungslosenhilfe in Limburg Band „NixDruff?“ vereint Musik und soziale Mission Stefan Dickmann 17.11.2026, 06:00 Uhr

i Die Band „NixDruff?“ aus Limburg, mit den Gitarristen Dennis Bittner (von links) und Michael Friedrich, Schlagzeuger Jörg Klapproth, den beiden Sängern Carolyn Möhlheinrich und Andreas Grunwald sowie dem Ehepaar Beate (Cajon) und Alfred Schade (Bass); es fehlt Gerd Vogeley, der den Schellenring spielt. Stefan Dickmann

Die Band „NixDruff?“ vereint Betroffene und Ehrenamtliche der Wohnungslosenhilfe in Limburg. Mit Rock, Covers und eigenen Songs schaffen sie öffentliche Auftritte – und geben Menschen, die sonst übersehen werden, eine Stimme.

Dass die Musiker der Band „NixDruff?“ aus Limburg etwas draufhaben, merkt jeder, der sie zum ersten Mal hört. Sie verstehen sich als Botschafter für benachteiligte Menschen.Zum Glück hat Alfred Schade zwei Bassgitarren. Sonst wäre das Instrument des 84-Jährigen an diesem Tag stumm geblieben.







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